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İSTANBUL

Camları kırıp gaz bombası attılar

PKK’lılar Marsilya’da Türk derneğine saldırdı. Demir sopalarla gelen teröristler, sokağı savaş alanına çevirdi. Dernek lokaline gaz bombası atıp Türkleri yaralayan PKK’lılar, sokaktaki dükkanların da camlarını kırdı.

Ayşe Mine Alioğlu Yeni Şafak
Camları kırıp gaz bombası attılar
Saldırgan grup böyle görüntülendi.

Terör örgütü PKK üyeleri Fransa’nın Marsilya kentindeki Marignane Türk Kültür Merkezi’ne saldırdı. Lyon, Paris ve Strazburg kentlerindeki saldırılardan sonra Marignane saldırısı, PKK’lıların son bir haftadaki dördüncü saldırısı oldu. Çarşamba akşamı slogan atarak merkeze gelen teröristler, demir sopalarla önce dernek lokali, sonra da sokakta Türklere ait dükkanların camlarını kırdı. Binanın önündeki Türklere saldıran teröristler, dernek binasının içine de gaz bombası attı.

POLİS DELİLLERİ YOK ETTİ

Saldırının ardından yaralanan vatandaşlara geçiştirme rapor verilirken, olay yerine gelen Fransız polisler de delilleri yok etmeye kalktı. Saldırıda yaralanan Erdal Koçhan, “Lokalin önünde oturuyorduk. Slogan atarak sokağa girdiler. Ellerindeki demir çubuklarla herkese saldırdılar. 10-15 kişiydik, kendimizi korumaya çalışırken başıma demir çubukla vurmuşlar. Yaralandım. Daha önce de böyle saldırılar yaptılar. Polisler delilleri yok etmeye çalıştı. Şikayetçi olmak için polise gittiğimizde güvenlik kameralarını izlemek yerine saldırganların yüzlerini görüp görmediğimizi sordular. Hepsinin yüzünde maske vardı” dedi.

HER ZAMAN SALDIRIYORLAR

Saldırıda yaralanan ancak isminin açıklanmasını istemeyen diğer Türk vatandaşı ise şunları anlattı: “Camı çerçeveyi indirince bizim arkadaşlar da tepki gösterdi. Sonra bize sardırdılar. Arkadaşımı kurtarmaya çalışırken biri arkadan kafama vurmuş. Raporum var, komisere teslim ettim raporu. Başımıza gelenler her zamanki şeyler. 1,5-2 yıl önce böyle bir olay daha olmuştu. Sürekli sardırıyorlar. Daha önce camilere de saldırmışlardı.”

Abdullah Eren
Abdullah Eren
  • FRANSA PKK'YA KÖR
  • Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar (YTB) Başkanı Abdullah Eren, PKK’nın Türk dernekleri ve mescitlere yönelik saldırılarına karşı Fransa’yı harekete geçmeye çağırdı. Eren, Twitter hesabından “Fransa’da 1 haftada Türk toplumunu hedef aldıkları 4. saldırı bu! Oradaki kamu güvenliğine de zarar veren bu teröristler için Fransa’yı artık gereğini yapmaya çağırıyoruz” paylaşımını yaptı.

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