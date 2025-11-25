Çanakkale Boğazı'nda gemi arızası

Yeni Şafak
09:5725/11/2025, الثلاثاء
DHA
Arızalanan gemi, römorkörler tarafından yedeklenip çekilerek Bozcaada Demir Sahası'na demirletildi.
Çanakkale Boğazı'nda makine arızası yapan Panama bayraklı kuru yük gemisi, Bozcaada Demir Sahası’na demirletildi. Arızalanan gemi, römorkörler tarafından yedeklenip çekilerek Bozcaada Demir Sahası'na demirletildi.

Bodrum'dan Ukrayna'ya gitmekte olan 119 metre uzunluğundaki Panama bayraklı kuru yük gemisi 'ATA1', sabaha karşı Çanakkale Boğazı Kumkale önlerinde makine arızası yaptı.


Akıntıyla sürüklenmeye başlayan geminin kaptanı, durumu telsizle Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi Müdürlüğü'ne bildirdi.


Bölgeye, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait 'Kurtarma-14' römorkörü sevk edildi.


Boğazdan geçiş yapan diğer gemiler de arızayla ilgili bilgilendirildi. Arızalanan gemi, römorkörler tarafından yedeklenip çekilerek Bozcaada Demir Sahası'na demirletildi.



