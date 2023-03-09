Çanakkale Boğazı'nda gemi arızası

AK Parti milletvekillerinin imzasını taşıyan Orman Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonunda kabul edildi. Dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırı orman yangınına sebep olanlara verilen 2 yıldan 7 yıla kadar olan hapis cezası, 3 yıldan 10 yıla çıkarılıyor.