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Çanakkale Boğazı'nda gemi trafiği geçici olarak askıya alındı

Çanakkale Boğazı gemi trafiği, Akbaş mevkisindeki orman yangını nedeniyle kuzey-güney tek yönde ve geçici olarak askıya alındı. Gemi trafiği, güney-kuzey tek yönlü olarak devam edecek.

17:01 - 18/06/2024 Salı
Güncelleme: 17:48 - 18/06/2024 Salı
DHA
Orman yangını nedeniyle gemi trafiği geçici olarak askıya alındı
Orman yangını nedeniyle gemi trafiği geçici olarak askıya alındı

Çanakkale'nin Eceabat ilçesinde tarım arazisinde ve ormanlık alanda etkili olan yangın nedeniyle boğaz trafiğinin tek yönlü askıya alındığı bildirildi.


Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğünce, çevredeki birçok yerleşim yerinden dumanı görülebilen yangının çıktığı yere ekipler sevk edildi.

Kıyı Emniyeti açıklama yaptı

Öte yandan, Kıyı Emniyeti'nden yapılan açıklamada ise,
"Çanakkale Boğazı gemi trafiği, Akbaş mevkisindeki orman yangını nedeniyle kuzey-güney tek yönde ve geçici olarak askıya alındı"
ifadeleri kullanıldı.


#Çanakkale Boğazı
#gemi trafiği
#orman yangını
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