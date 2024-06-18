Adana'da terör örgütü PKK'nın talimatıyla 5 noktada orman yangını çıkardığı için 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan ve cezası Yargıtay tarafından onanan hükümlü hakkında, cezaevinde de bulunduğu koğuşun yastık ve battaniyesini ateşe verdiği gerekçesiyle "kamu malına zarar verme" suçundan 4 yıla kadar hapis talebiyle dava açıldı.