Orman yangını nedeniyle gemi trafiği geçici olarak askıya alındı
Çanakkale'nin Eceabat ilçesinde tarım arazisinde ve ormanlık alanda etkili olan yangın nedeniyle boğaz trafiğinin tek yönlü askıya alındığı bildirildi.
Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğünce, çevredeki birçok yerleşim yerinden dumanı görülebilen yangının çıktığı yere ekipler sevk edildi.
Kıyı Emniyeti açıklama yaptı
Kıyı Emniyeti açıklama yaptı
Öte yandan, Kıyı Emniyeti'nden yapılan açıklamada ise,
"Çanakkale Boğazı gemi trafiği, Akbaş mevkisindeki orman yangını nedeniyle kuzey-güney tek yönde ve geçici olarak askıya alındı"
ifadeleri kullanıldı.
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1 saat önce