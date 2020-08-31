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ÇANAKKALE

Çanakkale haberleri: Lapseki Belediyesi binasına silahla ateş ettiği iddia edilen iki şüpheli yakalandı

Lapseki Belediyesi binasına silahla ateş ettiği iddia edilen iki şüpheli yakalandı

Lapseki Belediye Binasına dün akşam silahla ateş açıldı. Binaya silahla ateş ettiği ve ardından belediye başkanını arayıp kazayla olduğunu söylediği öne sürülen iki şüpheli yakalandı. Lapseki Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz:- "Her zaman bizlerin yanında olan bir arkadaşımız, herhalde çok sarhoştu, 'Havaya ateş ettim ama cama denk geldi' diyor" açıklamasında bulundu.

Haber Merkezi AA
Lapseki Belediyesi hizmet binasına 7 el ateş edildi.
Lapseki Belediyesi hizmet binasına 7 el ateş edildi.

Çanakkale'de Lapseki Belediye binasında dün akşam hareketli saatler yaşandı. Çanakkale Caddesi'ndeki Lapseki Belediyesinin hizmet binasına 7 el ateş edilmesi üzerine şüpheli bir kişinin Başkanı arayarak, "Başkanım ben yaptım, ne sizinle ne de belediye ile hiç bir derdim yok, sadece çok sarhoştum" dediği belirtildi.

  • Konunun aktarıldığı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kısa sürede ateş ettikleri belirlenen S.Ç. ve N.K'yi yakaladı.

Şüphelilerin emniyetteki sorguları sürüyor.

AA
Binaya silahla ateş ettiği ve ardından belediye başkanını arayıp kazayla olduğunu söylediği öne sürülen iki şüpheli yakalandı.

Olayın şüphelisi belediye başkanını aramış

Konuyla ilgili gazetecilere açıklama yapan Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz, şöyle konuştu:

"Bu akşam saat 20.15 sıralarında Lapseki Belediyesi hizmet binasına 7 el ateş edildiği bir kurşunun isabet etmesi sonucu bir camın kırıldığı tespit edildi. Olayı gerçekleştiren kişi beni aradı, 'Ben yaptım' dedi. Emniyetteki arkadaşlara söyledik, onlar ilgileniyorlar. Söylentilerdeki gibi herhangi bir şey yok, her zaman bizlerin yanında olan bir arkadaşımız herhalde çok sarhoştu. 'Havaya ateş ettim ama cama denk geldi' diyor. Hatta yan tarafında kız arkadaşı oturuyormuş onunla ilgili olduğunu kendisi bana söyledi. Biz de emniyetteki arkadaşlara bildirdik."

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