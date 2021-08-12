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MUĞLA

Çanakkale hatırası küle döndü

Marmaris’teki yangında evi yanan 76 yaşındaki Mehmet Bayrı, en çok biri Çanakkale gazisinden kalma kemanlarının yanmasına üzgün. Yangından etkilenen Dereözü köyünde 3-4 ev tamamen yanarken, yine birçok ev ve ahır da yangından dolayı hasar gördü.

Osman Özgan Yeni Şafak
​Çanakkale hatırası küle döndü​
FOTOĞRAF: MUHAMMED KURTAR

Marmaris’teki yangında evi yanan 76 yaşındaki Mehmet Bayrı, en çok biri Çanakkale gazisinden kalma kemanlarının yanmasına üzgün. Yangından etkilenen Dereözü köyünde 3-4 ev tamamen yanarken, yine birçok ev ve ahır da yangından dolayı hasar gördü. Bayrı da evi yanan köy sakinlerinden. Bayrı’nın 3 yıl öncesine kadar işlettiği restoran da büyük oranda zarar gördü, hayvanları telef oldu. Ancak en çok 3 kemanının eviyle birlikte kül olması onu etkilemiş.

Mehmet Bayrı
Mehmet Bayrı

ALIP KAÇAMADIM

  • Bayrı, 12 yaşında çalmayı öğrendiği kemanını “Kara Mustafa” isimli Çanakkale gazisinin hediye ettiğini ve gaziye de bu kemanın babasından kaldığını anlattı. Bu kabak kemanıyla birlikte 3 kemanının yandığını söyleyen Bayrı, “Yangın birden gelince kemanları alıp kaçamadım. 5-10 dakika içerisinde havadan geldi ateş” dedi. Bayrı, kemanlarının yandığını duyan bir arkadaşının, İstanbul’dan kendisine hemen yeni bir keman gönderdiğini belirtti.

SON ANDA KURTULDU

Dereözü köyünde evi yanan bir başka kişi ise Kıbrıs gazisi olan Mustafa Demir. Son anda kurtulan gazi, alevlerden korunmak için geceyi güvenli olarak gördüğü çalıların arasında geçirdi. Önce alevlerin arasında kaldığı düşünülen Demir, kardeşi tarafından geceyi geçirdiği yerde bulundu. Mustafa Demir’in kardeşinin eşi Sercan Demir, “Evden zorla çıkmış, hiçbir şey alamamış. Şimdi ablasının yanına gitti. Evi olunca gelecek” diye konuştu.

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