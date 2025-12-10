Yeni Şafak
Çanakkale’de gıda işletmelerine 1 milyon 800 bin TL ceza

09:4510/12/2025, Çarşamba
IHA
Gıda denetimlerinde 1 milyon 800 bin 249 TL para cezası kesildi.
Gıda denetimlerinde 1 milyon 800 bin 249 TL para cezası kesildi.

Çanakkale’de son 1 ayda Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen gıda denetimlerinde 1 milyon 800 bin 249 TL para cezası kesildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 19 Kasım-5 Aralık tarihleri arasında 81 ilde faaliyet gösteren et, tavuk, süt ürünleri gibi yüksek riskli hayvansal gıdaların satış noktaları ile toplu tüketim yerlerine yönelik resmi kontrol planı hazırlandı.

Bu kontroller çerçevesinde Çanakkale’de İl ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince 19 Kasım itibariyle denetimlere başlandı. Çanakkale’de mevcut olan 10 bin 341 adet işletmeden 816 tanesinde denetimler gerçekleştirildi. Denetimler sırasında toplam 1 milyon 800 bin 249 TL para cezası uygulandı.




#Çanakkale
#Tarım ve Orman Müdürlüğü
#denetim
