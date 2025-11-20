Kağıthane'de ekipler şikayet edilen iş yerlerine gıda denetimi yaptı

“Gıda denetimi zaten bize rutin olarak geliyor. Bütün evraklarımız, kayıtlarımız kayıt altında. Hiçbir problemimiz yok. Sıkıntısız işimize, gücümüze, problemsiz denetimlere açık bir şekilde devam ediyoruz. Ürünleri zaten günlük hazırlanan ürünler de var, haftalık hazırlanan ürünler de var. Ürünlerin tüm üretimleri zaten kendimize ait. Tüm ürünlerin imalatı kendi imalatımızdan, kendi markamızdan, kendimiz yapıyoruz. Kendim zaten veteriner hekim olduğum için bizzat başında kendim bulunuyorum. Biz bu denetimlerden memnunuz. Denetimlerin sayısının artmasını talep ediyoruz. Çünkü bu şekilde merdiven altı üretimlerin rekabet edilebilir düzeye kalkması için denetimler bizim açıkçası işimize geliyor. Sürekli denetimimiz problem yok"