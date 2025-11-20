Kağıthane'de ekipler şikayet edilen iş yerlerine gıda denetimi yaptı

Kağıthane İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri
İstanbul Kağıthane'de ihbar edilen 2 işletme ve bir kasap için İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri denetim gerçekleştirdi. Yapılan denetimler sonucunda hijyen kurallarına uymadığı belirlenen işletmelere eksiklerin giderilmesi 10 gün süre verildi. İşletme sahibi Ali Çetinkaya, "Kendimize ve işletmemize güveniyoruz, kasaplarımıza da güveniyoruz. Her şey ile ilgili şikayet olabilir." ifadelerini kullandı.
Kağıthane İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, gıda zehirlenmeler ve Alo 174 ihbar hattına gelen şikayetler üzerine 'gıda güvenliği' denetimi gerçekleştirdi. İhbar edilen 2 işletme ve bir kasapta yapılan denetimlerde ürünlerden numune alındı. Hijyen kurallarına uymadığı belirlenen işletmelere eksikliklerin giderilmesi için 10 gün süre verildi. Evrak eksiklerini ve hijyen konusundaki eksiklikleri gidermeyen işletmelere 26 bin 6 lira ile 105 bin lira arasında ceza yazılacağı ve faaliyetten men edileceği bildirildi.
"Gıda denetimi zaten bize rutin olarak geliyor"
İş yeri sahibi Abdulkadir Özdeş,
“Gıda denetimi zaten bize rutin olarak geliyor. Bütün evraklarımız, kayıtlarımız kayıt altında. Hiçbir problemimiz yok. Sıkıntısız işimize, gücümüze, problemsiz denetimlere açık bir şekilde devam ediyoruz. Ürünleri zaten günlük hazırlanan ürünler de var, haftalık hazırlanan ürünler de var. Ürünlerin tüm üretimleri zaten kendimize ait. Tüm ürünlerin imalatı kendi imalatımızdan, kendi markamızdan, kendimiz yapıyoruz. Kendim zaten veteriner hekim olduğum için bizzat başında kendim bulunuyorum. Biz bu denetimlerden memnunuz. Denetimlerin sayısının artmasını talep ediyoruz. Çünkü bu şekilde merdiven altı üretimlerin rekabet edilebilir düzeye kalkması için denetimler bizim açıkçası işimize geliyor. Sürekli denetimimiz problem yok"
dedi.
"Biz kendimize güveniyoruz numune de verdik"
Şikayet üzerine konuşan işletme sahibi Ali Çetinkaya,
“Gıda sektörü olduğu için ve herkese burada hizmet yaptığımız için biz temizliğe çok dikkat ediyoruz. Kendimize ve işletmemize güveniyoruz, kasaplarımıza da güveniyoruz. Her şey ile ilgili şikayet olabilir. Biz kendimize güveniyoruz, numune de verdik"
ifadelerini kullandı.