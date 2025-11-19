Bir aile daha zehirlendi: Fatih’te konaklayan iki kişi hastaneye kaldırıldı

Hollanda’dan İstanbul’a gelen Sadegül ve Emine Onur kardeşler, konakladıkları otelde mide bulantısı, kusma ve ishal şikayetleriyle hastaneye kaldırıldı.
Ekol TV'de yer alan habere göre aile 17 Kasım tarihinde Hollanda'da İstanbul'a geldi. İddiaya göre kardeşler otele geldikleri gün Sirkeci'de bulunan bir restorana giderek kavurma yedi. Kavurmadan sonra milkshake içerek nargile içtiler. Sonra başka bir restorana giderek orada da içecek içiyorlar. Ardından Balat'ta başka bir restorana giderek işkembe çorbası içiyorlar. Ardından Kadıköy'de midye ve cağ kebabı yiyorlar, sonra bir tatlıcıya giderek tatlı yiyorlar.
Akşam saatlerinde otele dönen kız kardeşlerde benzer şikayetler başlıyor. Mide bulantısı, ishal ve kusma şikayetleriyle 19 Kasım sabahı kendi imkanlarıyla hastaneye gidiyorlar. 29 yaşındaki Sadegül taburcu olurken 15 yaşındaki Emine'nin tedavisinin sürdüğü belirtildi.