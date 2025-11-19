Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
İstanbul
Bir aile daha zehirlendi: Fatih’te konaklayan iki kişi hastaneye kaldırıldı

Bir aile daha zehirlendi: Fatih’te konaklayan iki kişi hastaneye kaldırıldı

19:2319/11/2025, Çarşamba
Diğer
Sonraki haber
Fatih'te Böcek ailesinden sonra bir ailede daha zehirlenme vakası görüldü.
Fatih'te Böcek ailesinden sonra bir ailede daha zehirlenme vakası görüldü.

Hollanda’dan İstanbul’a gelen Sadegül ve Emine Onur kardeşler, konakladıkları otelde mide bulantısı, kusma ve ishal şikayetleriyle hastaneye kaldırıldı.

Fatih'te Böcek ailesinden sonra bir aile daha zehirlendi.
Hollanda’dan İstanbul’a gelen Sadegül (29) ve Emine Onur(15) kardeşler, konakladıkları otelde mide bulantısı, kusma ve ishal şikayetleriyle hastaneye kaldırıldı.
Sadegül Onur taburcu edilirken, 15 yaşındaki Emine’nin tedavisinin sürdüğü belirtildi.

Ekol TV'de yer alan habere göre aile 17 Kasım tarihinde Hollanda'da İstanbul'a geldi. İddiaya göre kardeşler otele geldikleri gün Sirkeci'de bulunan bir restorana giderek kavurma yedi. Kavurmadan sonra milkshake içerek nargile içtiler. Sonra başka bir restorana giderek orada da içecek içiyorlar. Ardından Balat'ta başka bir restorana giderek işkembe çorbası içiyorlar. Ardından Kadıköy'de midye ve cağ kebabı yiyorlar, sonra bir tatlıcıya giderek tatlı yiyorlar.

Akşam saatlerinde otele dönen kız kardeşlerde benzer şikayetler başlıyor. Mide bulantısı, ishal ve kusma şikayetleriyle 19 Kasım sabahı kendi imkanlarıyla hastaneye gidiyorlar. 29 yaşındaki Sadegül taburcu olurken 15 yaşındaki Emine'nin tedavisinin sürdüğü belirtildi.



#Hollanda
#Zehirlenme
#Gıda
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TOKİ 500 bin sosyal konut Ankara’da nerede hangi ilçelerde var? 30 bin 973 TOKİ evlerinin yapılacağı semtler