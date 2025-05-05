Çanakkale'de ormana girişler 4 ay yasaklandı

Bu kapsamda; 6831 Sayılı Orman Kanunu'nun 'Orman idaresinin göstereceği lüzum üzerine mahallerinin en büyük mülkiye amirleri, kuraklık veya yangın olup da henüz söndürülmüş fakat sirayet ihtimalleri tamamen bertaraf edilmemiş olmak gibi fevkalade zamanlarda muayyen bir müddet için ormanlara girmeyi men ve oralardaki her türlü işlerin tatilini emredebilirler' hükmüne uygun olarak Çanakkale dahilindeki ormanlık alanlara görevliler dışında 1 Haziran-30 Eylül 2025 tarihleri arasında girişler yasaklanmıştır" denildi.