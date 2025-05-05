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Çanakkale'de ormana girişler 4 ay yasaklandı

Çanakkale'de ormana girişler 4 ay yasaklandı

13:235/05/2025, Pazartesi
DHA
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Çanakkale ormanlarına giriş yasağı 1 Haziran'dan itibaren başlıyor
Çanakkale ormanlarına giriş yasağı 1 Haziran'dan itibaren başlıyor

Muğla'nın ardından Çanakkale Valiliği de orman yangınlarının önlenmesi amacıyla görevliler dışında 1 Haziran tarihinden başlayarak 30 Eylül'e kadar ormana girişleri yasakladı.

Çanakkale Valiliği, ülke genelinde orman yangınları açısından yüksek risk taşıyan meteorolojik şartlar oluşması beklendiğinden orman yangınları ile ilgili yeni önlemler aldı. Mücadele konusunda Orman Bölge Müdürlüğü koordinesinde ilave tedbirler alındı.

Bu kapsamda, 6831 sayılı 'Orman Kanunu' çerçevesinde, Çanakkale'deki ormanlara görevliler dışında 1 Haziran tarihinden başlayarak 30 Eylül'e kadar girişler yasaklandı.


Yasaklar 1 Haziran'da başlıyor

Valilik açıklamasında "Orman yangınları açısından oldukça yüksek risk taşıyan meteorolojik şartlar oluşması beklendiğinden (yüksek sıcaklık, aşırı rüzgar, düşük nem) orman yangınları ile mücadele konusunda Orman Bölge Müdürlüğü koordinesinde ilave tedbirlerin alınmasına gerek duyulmuştur.


Bu kapsamda; 6831 Sayılı Orman Kanunu'nun 'Orman idaresinin göstereceği lüzum üzerine mahallerinin en büyük mülkiye amirleri, kuraklık veya yangın olup da henüz söndürülmüş fakat sirayet ihtimalleri tamamen bertaraf edilmemiş olmak gibi fevkalade zamanlarda muayyen bir müddet için ormanlara girmeyi men ve oralardaki her türlü işlerin tatilini emredebilirler' hükmüne uygun olarak Çanakkale dahilindeki ormanlık alanlara görevliler dışında 1 Haziran-30 Eylül 2025 tarihleri arasında girişler yasaklanmıştır" denildi.



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