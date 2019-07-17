Gündem Traktör parçalandı 17 tarım işçisi ölümden döndü
ÇANAKKALE

Çanakkale'de tarım işçilerinin can pazarı: 17 yaralı

Traktör parçalandı: 17 tarım işçisi ölümden döndü

Çanakkale'de tarım işçilerini taşıyan minibüse karşı yönden gelen traktörün ani manevra yapması sonucu meydana gelen kazada 17 kişi yaralandı.

Haber Merkezi IHA
Tarım işçilerinin can pazarı
Tarım işçilerinin can pazarı

Çanakkale’de traktörle tarım işçisi dolu minibüs çarpıştı. Kazada 2’si ağır 17 kişi yaralandı.

TRAKTÖR PARÇALANDI

Merkeze bağlı Tevfikiye köyü yakınlarında meydana gelen kazada tarım işçilerini taşıyan minibüs, karşı yönden gelen traktörle çarpıştı. Traktörün ani bir dönüş yapması sonrası ortaya çıkan kazada traktörün parçalandığı görüldü.

İHA
Kazaya karışan traktör

Olay sonrası bölgeye çok sayıda ambulans ekibi sevk edildi. Yaralılara ilk müdahaleyi yoldan geçen vatandaşlar ve 112 ekipleri yaptı. 2’si ağır 17 yaralı 112 ekipleriyle yakındaki hastanelere kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İHA
Kazada yaralanan tarım işçileri

İHA
Kazada yaralanan sürücü
9 gün tatil çağrısı

9 gün tatil çağrısı

Kurban Bayramı için de beklenti içine girdiler.
Enerjide hedef Romanya!

Enerjide hedef Romanya!

​AB'nin yaptırım tehdidine karşı 'diyalog' dönemi başlayacak.
İki şehittek kare

İki şehit
tek kare

Ayaz çocuk ve Şehit Karaman fotoğraf çekilmiş.
Belediye değiştirdi<br>valilik söktü

Belediye değiştirdi
valilik söktü

HDP'li belediye terör zanlısının ismini caddeye vermek istedi.
2 bin aile taşınacak

2 bin aile taşınacak

​Hükümet risk altındaki 6 il için harekete geçti.
Tek şubede<br>4,6 milyar TL

Tek şubede
4,6 milyar TL

18 yıl sonra sektöre hızlı giriş yaptı.
Sevkiyat sürüyor

Sevkiyat sürüyor

S-400 malzemelerini taşıyan 2 uçak daha iniş yaptı.
Yarı fiyatına<br>satışa çıkarılıyor

Yarı fiyatına
satışa çıkarılıyor

Fiyatları 27 ile 115 bin TL arasında değişiyor.

YKS sonuçları açıklandı

YKS sonuçları açıklandı

​Adaylar sınav sonuçlarına TC kimlik numaraları ve şifreleri ile erişebilecek.
Son gün 13 Ağustos

Son gün 13 Ağustos

İkinci el araç satışına yönelik önemli uyarı geldi.
Oruç Reis de<br>yola çıkıyor

Oruç Reis de
yola çıkıyor

​Fatih, Yavuz ve Barbaros'un ardından şimdi de Oruç Reis rotayı Akdeniz'e kırdı.
Havadan vuruldu

Havadan vuruldu

2 ayrı bölgede 9 terörist etkisiz hale getirildi.
6 ay uzatıldı

6 ay uzatıldı

​TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı.
Burnu bile<br>kanamadan çıktı

Burnu bile
kanamadan çıktı

​Hurdaya dönen aracı görenler gözlerine inanamadı.
8 derece <br>birden düşecek

8 derece
birden düşecek

​Meteoroloji'den son dakika sağanak uyarısı.
112'ye yapılan<br>ihbar ortaya çıkardı

112'ye yapılan
ihbar ortaya çıkardı

Polisin eş zamanlı şafak baskını ile ele geçirildi.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.