Traktör parçalandı: 17 tarım işçisi ölümden döndü

Ekonomi

Kurban Bayramı için 9 gün tatil çağrısı

Ramazan Bayramı tatilinin 9 güne uzatılması ve önceden açıklanması ile yerli turistte önemli bir hareketlilik yaşayan turizm sektörü, Kurban Bayramı tatili için de aynı beklenti içine girdi. Turizm sektörü, Ramazan Bayramı'nda iç pazarda yaşanan hareketliliğin, Kurban Bayramı'nda da gerçekleşmesi için bayram tatilinin 9 güne uzatılmasını bekliyor.