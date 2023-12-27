Çankırı'nın Ilgaz ilçesinde saat 16.04'te 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin 7 kilometre derinlikte olduğu belirlendi..
Çevre illerden de hissedildi
Merkez üssü Çankırı'nın Ilgaz ilçesinde 4,5 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. Sarsıntı, Çorum ve Kastamonu'dan da hissedildi. Bir iş yerlerinde cam avizeler kırıldı.
AFAD'dan açıklama geldi
Çankırı Valisi Fırat Taşolar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, depremle ilgili kurumlarına ulaşan herhangi bir olumsuz çağrı olmadığını bildirdi.
Deprem, Çorum ve Kastamonu'dan da hissedildi.
Kastamonu Valiliğinden yapılan açıklamada da deprem neticesinde birimlerine olumsuz bir haber ulaşmadığı belirtildi.