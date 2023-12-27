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Çankırı'da 4,5 büyüklüğünde korkutan deprem

AFAD'dan alınan bilgilere göre; saat 16.04'te merkez üssü Çankırı'nın Ilgaz ilçesi olan 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 7 kilometre derinlikteki deprem, çevre il ve ilçelerden de hissedildi. Çankırı Valisi Fırat Taşolar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, depremle ilgili kurumlarına ulaşan herhangi bir olumsuz çağrı olmadığını bildirdi.

Pınar Görgü
Pınar Görgü
16:13 - 27/12/2023 Wednesday
Güncelleme: 16:57 - 27/12/2023 Wednesday
Yeni Şafak
Deprem 7 kilometre derinlikte meydana geldi.
Deprem 7 kilometre derinlikte meydana geldi.

Çankırı'nın Ilgaz ilçesinde saat 16.04'te 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin 7 kilometre derinlikte olduğu belirlendi..



Çevre illerden de hissedildi

Merkez üssü Çankırı'nın Ilgaz ilçesinde 4,5 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. Sarsıntı, Çorum ve Kastamonu'dan da hissedildi. Bir iş yerlerinde cam avizeler kırıldı.



AFAD'dan açıklama geldi

AFAD'dan depreme ilişkin yapılan açıklamada,
"Deprem sonrası, an itibarıyla olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız"
denildi.


Çankırı Valisi Fırat Taşolar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, depremle ilgili kurumlarına ulaşan herhangi bir olumsuz çağrı olmadığını bildirdi.


Bölgede tarama çalışmalarının devam ettiğini belirten Taşolar,
"Çankırılı hemşehrilerimize çok geçmiş olsun. Kurumlarımıza ulaşan herhangi bir olumsuz çağrı olmamıştır. Tarama çalışmalarımız devam etmektedir. Allah milletimizi tüm felaketlerden korusun"
ifadelerine yer verdi.

Deprem, Çorum ve Kastamonu'dan da hissedildi.


Kastamonu Valiliğinden yapılan açıklamada da deprem neticesinde birimlerine olumsuz bir haber ulaşmadığı belirtildi.


#Çankırı
#deprem
#AFAD
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