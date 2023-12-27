Yüksek inşaat mühendisi, mimar ve deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki, üç hafta önce Gemlik Körfezi'nde meydana gelen 5.1 şiddetindeki depremin Marmara fay hattını rahatlatmadığını söyledi. Moriwaki, "Marmara'da 7 şiddetinde deprem beklenirken 5 şiddetinde oldu, arada 2 fark var. Beklenenden bin kat daha küçük, halen orada güç var" dedi.