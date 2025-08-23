Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Çankırı
Yaşlı çift şifalı diye girdikleri suda hayatını kaybetti

Yaşlı çift şifalı diye girdikleri suda hayatını kaybetti

20:1523/08/2025, Cumartesi
IHA
Sonraki haber
Yaşlı çiftin hayatını kaybettiği olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Yaşlı çiftin hayatını kaybettiği olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Çankırı'da İbrahim (75) ve Şerife Akkoç (80) çiftçi, hemoroit hastalığına iyi geldiği iddia edilen ve yer altından çıkan suya girerek içinde oturdu. Çiftin bir süre sonra hareketsiz kaldıkları görülmesi üzerine olay sağlık ekiplerine bildirildi. Sağlık ekipleri, çiftin hayatını kaybettiğini belirledi.

Çankırı’nın Orta ilçesinde şifalı olduğu iddia edilen suya giren çift, suyla birlikte çıkan gaz sebebiyle zehirlenerek hayatını kaybetti.

Olay, öğlen saatlerinde Orta ilçesine bağlı Derebayındır köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İbrahim (75) ve Şerife Akkoç (80) çiftçi, hemoroit hastalığına iyi geldiği iddia edilen ve yer altından çıkan suya girerek içinde oturdu. Bir süre sonra karı kocanın hareketsiz kaldığını gören vatandaşlar, durumu sağlık ekiplerine bildirdi.

Ölümlerine yer altından çıkan gaz neden oldu

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, çiftin yaşamını yitirdiğini belirledi.

İlk belirlemelere göre çiftin suyla birlikte yer altından çıkan gaz sebebiyle hayatını kaybettiği belirlendi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.



#Çankırı
#Şifa
#Su
#Derebayındır
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
YKS TERCİH - YERLEŞTİRME SONUÇLARI 2025: YKS tercih sonuçları 2025 osym.gov.tr sorgulama ekranı açıldı mı?