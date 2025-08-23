Olay, öğlen saatlerinde Orta ilçesine bağlı Derebayındır köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İbrahim (75) ve Şerife Akkoç (80) çiftçi, hemoroit hastalığına iyi geldiği iddia edilen ve yer altından çıkan suya girerek içinde oturdu. Bir süre sonra karı kocanın hareketsiz kaldığını gören vatandaşlar, durumu sağlık ekiplerine bildirdi.