Canlı bombadan tehlikeli

FETÖ’nün terör listesinde olmadığı, elebaşı Fetullah Gülen için ise “sürgündeki din adamı” ifadesi kullanılan ABD’nin skandal terörle mücadele raporuna tepkiler sürerken, ilk kez bir Avrupa Birliği (AB) kuruluşunun adının geçtiği raporda FETÖ anlatıldı. AB-Türkiye Terörizmle Mücadele Eğitim Ortaklığı Projesi çerçevesinde, 11-13 Aralık 2018 tarihlerinde Türk Polis Teşkilatı ve Adalet Bakanlığı ile AB Üye Devletleri, AB Kolluk Eğitim Ajansı (CEPOL) temsilcileri ve akademisyenlerin katıldığı çalıştaya ilişkin rapor hazırlandı. Polis Akademisi Başkanlığı ve AB ülkelerinin emniyet görevlilerinin eğitiminden sorumlu CEPOL tarafından hazırlanan “Radikalleşmenin Önlenmesi-Terörizm Olgusu” adlı raporda, FETÖ “terör örgütü” olarak tanımlandı. 15 Temmuz darbe girişimi ve Rus Büyükelçi Andrey Karlov suikastına dikkat çekilen raporda, FETÖ faaliyetlerinin sadece darbe girişimi ile sınırlı olmadığı, terör saldırılarını da kapsadığı vurgulandı.

FETÖ’cü polis M.Mert Altıntaş, örgütten aldığı talimatla Rus Büyükelçi Karlov’u öldürdü.

İLKESİ TAKİYYE VE DİN SÖMÜRÜSÜ

Örgüt için “sahte Mehdi ve kültist hareket üzerine temellenmiş bir terör örgütü” denilirken, FETÖ’cülerin saldırılarının çoğu zaman canlı bombalardan bile daha tehlikeli olabildiği ifade edildi. Radikalleşmenin örgüte katıldıktan sonra gerçekleştiği vurgulanan raporda FETÖ’cüler için “Günlük faaliyetlerinde alçak gönüllü, masum ve barışçıl görünürler (..) Ancak uyuyan terör hücreleri gibi FETÖ tarafından talimat aldıktan sonra, kanunlara ya da insan hakları ve özgürlükleri umursamadan şiddet kullanan radikallere dönüşüp saldırılarını gerçekleştirirler” ifadelerine yer verildi. Örgütün ilkeleri “Tabandan tavana, en üst düzeylere kadar sızmak, takiye/ihtiyat/sır saklama ve görünmezlik ilkesi, güçlü olmak ve güçlü kalmak ilkeleri, bozuk ve radikal yorumlar yolu ile din sömürüsü” diye sıralanırken, FETÖ’cülerin talimat aldıklarında, dünyanın herhangi bir yerinde terör saldırıları gerçekleştirebilecekleri belirtildi. Türkiye’nin onlarca yıldır PKK, DHKP-C, El Kaide, DEAŞ, 17 Kasım ve ASALA gibi terör örgütlerinin hedefi olduğu vurgulanan raporda, “Terör olaylarının sayısı 2016’da FETÖ ve Orta Doğu’daki istikrarsızlık nedeniyle zirveye ulaşmıştır” ifadesi kullanıldı.