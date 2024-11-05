Caparov'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a at hediyesi

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, ülkeye resmi ziyarette bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a bir at hediye etti. Bu özel an sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, hediyeyi elleriyle besleyerek ilgilerini gösterdi.
Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Devlet Başkanları Konseyi’nin 11. Zirvesi, Kırgızistan'da gerçekleştirilecek.
Bu vesileyle Kırgızistan’a giden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov ile bir araya geldi.
İki lider "Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi Altıncı Toplantısı"na katıldı. Toplantıda Erdoğan ve Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov huzurunda, iki ülke arasında 19 anlaşma imzalandı.
Erdoğan'a at hediyesi
Ayrıca Erdoğan'a, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov tarafından birinci derece "Manas Nişanı" takdim edildi.
Toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, mevkidaşı Caparov'a TOGG hediye etti.
Caparov da Erdoğan'a hediye vermeyi ihmal etmedi.
Erdoğan'a Caparov tarafından at hediye edildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, bir süre sevdikleri atı havuç ve elma ile besledi.