Casuslukta FETÖ izi: Eski polis şefi Mossad’a çalışmış!

MİT ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nün MOSSAD’a yönelik operasyonunda 7 şüpheli gözaltına alındı. İsrail istihbaratına bilgi satan şüphelilerden 5’inin ihraç, 1’inin ise emekli polis memuru olduğu belirlendi. 1 şüphelinin ise halen İstanbul Vergi Dairesi’nde aktif vergi müfettişi olarak çalışan Mehmet Yetimova olduğu tespit edildi. Filistinlilerin Türkiye’de kurdukları işletmeleri takip ederek, bu doğrultuda rapor hazırladığı belirlenen şüphelilerin, elde ettikleri bilgileri MOSSAD’a çalışan başka kişilere verdikleri de öğrenildi.

ESKİ AMİR DE GÖZALTINDA

Gözaltına alınan kişilerden biri TV’lerde sabah programlarına katılan ve eski emniyet müdürü olan Hamza Turhan Ayberk. MİT’in yaptığı çalışmalar kapsamında, özel dedektif Ayberk'in para karşılığı MOSSAD’a bilgi sızdırdığı tespit edildi. Ayberk'in, aldığı talimatlar üzerine Türkiye’deki Ortadoğulu kişi ve şirketler hakkında bilgi derlediği, MOSSAD’a bilgi temin etmek için kamu görevlilerinin de yer aldığı bir ekip kurduğu ortaya çıktı.

VİCTORİA AYBERK’LE GÖRÜŞMÜŞ

Grubun liderliğini yapan Ayberk'in, Victoria kod adlı ajan aracılığıyla MOSSAD ile irtibata geçtiği belirlendi. İsrail Gizli Servisi tarafından önce basit işlerde kullanılan Ayberk, 2019’da Belgrad’da MOSSAD tarafından eğitildi. İsrail istihbaratının yönlendirmesiyle gizli haberleşme uygulamalarını da kullanan Ayberk, resmi kayıtlara yansımaması için ödemeleri kripto para üzerinden aldı. Bilgi sızdırmanın yanı sıra tehdit ve takip faaliyetlerinde de bulunan Ayberk'in, hedefindeki kişilerin araçlarına takip cihazı yerleştirdiği ve konumlarını anlık olarak MOSSAD’a aktardı tespit edildi. Takip ettiği

kişileri taciz ettiği, zaman zaman tehditlerde bulunduğu öğrenildi.

İŞTE O İSİMLER

Ayberk'ten sonra en kilit isim olarak öne çıkan İsmail Kaya'nın, FETÖ/PDY üyesi olduğu, 686 sayılı KHK ile ihraç edildiği ortaya çıktı. Kaya’nın evinde yapılan aramalarda piyasa değeri 4,5 milyon TL olan 4 kilo 500 gram kokainve hassas terazi ele geçirildi. Ekipte yer alan diğer isimlerin emekli polis Ercan Kama, cinsel istismar suçundan emniyetten ihraç edilen Özkan Şahin ve istifa eden Ömer Burak Gezer yer aldı. Şüphelilerden rüşvet suçlamasıyla teşkilattan atılan Hakan Kabaca'nın yakalanması için çalışmalar sürdürülüyor. İstihbarat ağı kurarak, Filistinlilere ait bilgileri tek tek raporlayan ekipte, özel güvenlik görevlisi Funda Kadayıfçıoğlu da gözaltında.

ATAKÖY'DE BACAĞINDAN VURULMUŞTU

Güngören İlçe Emniyet Müdür Yardımcısı olduğu dönemde eşi F. Ayberk ile birlikte gittiği Ataköy Regatta'daki bir barda ayağından tek kurşunla vurulmuştu. Saldırıyı gerçekleştiren Erdal Çeçen gözaltına alınmıştı. Bacağından vurulmasının ardından meslekten atılan Ayberk, mesleğe geri dönmek için AYM'ye başvurmuştu. Instagram hesabında da karşı tutum sergileyen ve Filistin'e destek paylaşımları yapması dikkat çekti. Öte yandan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, casusluk faaliyetlerine izin verilmeyeceğini belirterek, şüphelileri tek tek yakalayıp adalete teslim edeceklerini açıkladı.







