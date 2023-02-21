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Çatısız binalar betonu çürüttü

Depremlerin ardından yapılan gözlemlerde çatısı olmayan binaların beton çürümesine maruz kaldığı tespit edildi. Bu durum binadaki betonun yıpranmasına neden olarak yapının olası sarsıntılarda daha kolay hasar olmasını da ya da yıkılmasına neden olabiliyor.

Canberk Doğan
Canberk Doğan
Mehmet Güney
Mehmet Güney
04:00 . 21/02/2023 Salı
Yeni Şafak
İnşaat firmasının bulunduğu bir binada projelere ilişkin mimari planlar dikkat çekti.

İnşaat firmasının bulunduğu bir binada projelere ilişkin mimari planlar dikkat çekti.

Büyük depremin ardından hasar tespitinin yapıldığı Kahramanmaraş’ta teknik personel binaların dayanıklılığına etki eden farklı faktörleri de mercek altına alıyor. Söz konusu tespitler arasında iklim nedeniyle binaların çatısız yapılması da vurgulanıyor. Yapılan gözlemlerde çatısı olmayan binaların beton çürümesine maruz kaldığı tespit edildi. Bu durum binadaki betonun yıpranmasına neden olarak yapının olası sarsıntılarda daha kolay hasar olmasını da ya da yıkılmasına neden olabiliyor.

İKİ KAT BODRUM

Binalarda aynı zamanda aynı yöne atılmış kolonların da binaların dayanıklılığını zayıflattığını ifade eden mühendisler, ters yönlü kolonların dikilmesi gerektiğini söylüyor. Ters yönlü kolon ile inşa edilen binalarda sağlamlığın daha fazla arttığı ve depremde kolonlara yükün eşit dağıldığı belirtildi. Mühendisler yaptıkları incelemelerde yıkılan binaların bulunduğu konumlara zemin iyileştirmesi yapılabileceğini söyledi. Böylelikle yıkılan binaların yerine sağlamlaştırmayla yeni binaların inşa edilebileceği belirtildi. İnşa edilecek yeni binalarda iki kat daha bodrum oluşturulmasının binalar için sağlıklı bir adım olabileceği denetim mühendislerince ifade edildi.


#Deprem
#Kahramanmaraş
#Bina
1 saat önce
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Çatısız binalar betonu çürüttü
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