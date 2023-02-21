Çatısız binalar betonu çürüttü

Büyük depremin ardından hasar tespitinin yapıldığı Kahramanmaraş’ta teknik personel binaların dayanıklılığına etki eden farklı faktörleri de mercek altına alıyor. Söz konusu tespitler arasında iklim nedeniyle binaların çatısız yapılması da vurgulanıyor. Yapılan gözlemlerde çatısı olmayan binaların beton çürümesine maruz kaldığı tespit edildi. Bu durum binadaki betonun yıpranmasına neden olarak yapının olası sarsıntılarda daha kolay hasar olmasını da ya da yıkılmasına neden olabiliyor.