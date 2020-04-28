Çay sattığı konteyneri kamyonetle çaldılar: Kapıları kırılıp rengini de değiştirmişler

Edinilen bilgiye göre olay, Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesi Oruç Reis Mahallesi Galericiler Sitesinde meydana geldi. Dondurma fabrikasında çalışan ve hafta sonları ek iş olarak çay ve simit satışı yapan Süleyman Tuğ (35), pazar günü sitedeki konteynerinin yerinde olmadığını fark etti. Durumun bildirilmesi üzerine güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis ekipleri, konteynerin bir kamyonet üzerine konularak çalındığını tespit etti.

Süleyman Tuğ

Polis, olayının şüphelisi Derviş Y.’yi (39) Döngel Mahallesi’nde yakalandı. 4 bin lira değerindeki konteyner ise sahibine teslim edildi. Şüphelilerin çaldıkları Konteyneri boyadıkları anlaşıldı.

Polis ekipleri, konteynerin bir kamyonet üzerine konularak çalındığını tespit etti.

Dondurma fabrikasında çalıştığını ve pazar günleri de ikinci el oto alım satım yerinde çay ve simit satışı yaptığını söyleyen Süleyman Tuğ, şu şekilde açıklamada bulundu: