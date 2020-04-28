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Gündem Çay sattığı konteyneri kamyonetle çaldılar Kapıları kırılıp rengini de değiştirmişler
KAHRAMANMARAŞ

Çay sattığı konteyneri kamyonetle çaldılar

Çay sattığı konteyneri kamyonetle çaldılar: Kapıları kırılıp rengini de değiştirmişler

Kahramanmaraş’ta çay ve simit satışı yapılan bir konteyner, kamyonete yüklenerek çalındı. Konteynerinin bulunmasını isteyen Süleyman Tuğ, "Tekerleri parçalanmış ve kapıları kırılıp rengini de değiştirmişler” dedi.

Haber Merkezi İHA
Süleyman Tuğ
Süleyman Tuğ

Edinilen bilgiye göre olay, Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesi Oruç Reis Mahallesi Galericiler Sitesinde meydana geldi. Dondurma fabrikasında çalışan ve hafta sonları ek iş olarak çay ve simit satışı yapan Süleyman Tuğ (35), pazar günü sitedeki konteynerinin yerinde olmadığını fark etti. Durumun bildirilmesi üzerine güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis ekipleri, konteynerin bir kamyonet üzerine konularak çalındığını tespit etti.

Süleyman Tuğ

Polis, olayının şüphelisi Derviş Y.’yi (39) Döngel Mahallesi’nde yakalandı. 4 bin lira değerindeki konteyner ise sahibine teslim edildi. Şüphelilerin çaldıkları Konteyneri boyadıkları anlaşıldı.

Polis ekipleri, konteynerin bir kamyonet üzerine konularak çalındığını tespit etti.

Dondurma fabrikasında çalıştığını ve pazar günleri de ikinci el oto alım satım yerinde çay ve simit satışı yaptığını söyleyen Süleyman Tuğ, şu şekilde açıklamada bulundu:

  • “Sokağa çıkma kısıtlamasında evimizde kendimizi izole etmiştik ve o gün gelip buradaki konteynerimi çalmışlar. Daha sonra emniyet güçlerimiz gereken çalışmayı yapmışlar. Tekerleri parçalanmış ve kapıları kırılıp rengini de değiştirmişler.”
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