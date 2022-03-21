Çekmece kontrata bir yıl men

AK Parti’nin bir süredir üzerinde çalıştığı federasyon, kulüp, sporcu ve menajerleri yakından ilgilendiren Spor Yasası üzerindeki çalışmalar tamamlandı. Geçtiğimiz hafta Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a sunulan yasa teklifinin bu hafta Meclis’e gönderilmesi bekleniyor.

MENAJER ÜCRETİNE ÜST SINIR

Sporda şeffaflık ve hesap verilebilirliği önceleyen kulüpleri borç batağından çıkaracak 60 maddelik teklifteki en dikkat çekici düzenlemelerden biri menajerlik sistemi. Buna göre, yüksek menajerlik ücretlerine ‘üst sınır’ getirilmesi planlanıyor. Yabancı ülke vatandaşları ise Türkiye’de menajerlik yapamayacak. Türkiye’ye gelen yabancı oyuncu, ya buradan bir menajerle anlaşacak ya da kendi menajeri Türkiye’de birine vekalet verecek. Yasa teklifi ile yurt dışından yapılacak transferler için komisyonun üst sınırı yüzde 5, Türkiye’deki transferlerde ise yüzde 3 olacak. Buna uymayan yöneticiler hem mal varlıkları ile hem de cezai olarak sorumlu tutulacak.

İDARİ VE ADLİ YAPTIRIM

Futbolcu ile menajer arasındaki sözleşmelere 2 yıl sınırı getirilirken, imzalar noter huzurunda atılacak. Yapılan sözleşmenin dışında çekmece kontratın belirlenmesi durumunda taraflara idari ve adli yaptırım uygulanacak. Çekmece kontrat olarak tanımlanan gizli sözleşme yapan sporcuya 1 sezon men cezası ve sorumlu kulüp yetkilisine de 300 güne kadar adli para cezası verilecek. Menajerin lisansı da iptal edilecek.

FEDERASYONA 3 DÖNEM KURALI

Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) en üst hukuk kurulu olan Tahkim Kurulu’nun yapısı da, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) kararlarına uygun olarak yeniden düzenlenecek. Kulüp başkanları ile federasyon başkanlarına borçlanmaya ilişkin sınırlamalar getirilirken, bağlı ve bağımsız spor federasyonu ayrımı kaldırılarak tüm federasyonlar ‘spor federasyonu’ şeklinde yapılandırılacak. Federasyonlar, kanunla veya Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile kurulacak ve federasyon başkanlarına “üç dönem” kuralı getirilecek.

MİLLİ SPORCU ŞARTI

Federasyon başkan adaylığıyla ilgili de düzenlemelerin yer alacağı teklifte, federasyonların yönetim kurulu üye sayısı “11 asıl 11 yedek” şeklinde düzenlenecek. Ayrıca en az iki üyesinin “milli sporcu” olmak üzere ilgili spor dalında faal olmayan “lisanslı sporcu” olması zorunluluğu getirilecek.

REKLAM

Yönetim sorumlu olacak

Spor kulüplerinde kurul üyesi olabilmek için belirli suçlardan mahkum olmama şartı getirilirken, federasyon başkanlığı adaylığında aranan belirli suçlardan “mahkum olmama şartı”nın kapsamı da genişletilecek. Ayrıca teklifte yer alacak diğer düzenlemelere göre de spor kulüpleri, dernek statüsünden çıkıp anonim şirkete dönüşebilecek, birleşerek federasyon ve konfederasyon şeklinde üst kuruluş oluşturabilecek, geliri kadar borçlanabilecek.

Kulüp başkanı ve yöneticileri yönetimde bulundukları dönem borçlarından ve zararlardan şahsi mal varlıkları ile sorumlu tutulacak. Ayrıca bu zararlardan dolayı 1 yıldan 3 yıla kadar da hapis cezası öngörülmekte.