Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Gündem Çekmeköyde teravihler Enderun usulü
İSTANBUL

Çekmeköy’de teravihler Enderun usulü

İbadethanelerin Ramazan’a hazır olduğunu belirten Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz, teravih namazlarının Enderun usulü ile kılınacağını söyledi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Çekmeköy’de teravihler Enderun usulü
Çekmeköy Belediyesi, ilçede bulunan ibadethanelerde bakım ve temizlik çalışmaları başlattı.

Çekmeköy Belediyesi, Ramazan ayı vesilesi ile ilçede bulunan ibadethanelerde bakım ve temizlik çalışmaları başlattı. İlçede bulunan 47 cami ve 2 Cemevi’ni Ramazan ayına hazırlayan ekipler, vatandaşların ibadetlerini daha rahat yapabilmeleri ve teravih namazlarını daha rahat kılabilmeleri için en ince detaylara kadar tüm eksikleri gözden geçirdiler.

CAMİLER PIRIL PIRIL OLACAK

Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz, “13 yıldır ilçemizdeki ibadethanelerin temizlik ve bakım çalışmalarını hiç eksik etmedik. Bu yıl da aynı şekilde ibadethanelerin bakım onarım ve temizlik çalışmalarını yaparak Ramazan Ayı’na hazırlıyoruz. Camilerimizde Kur’an tilaveti ve Enderun usulü kılınacak teravih namazlarında cemaatimizle buluşacağız. Bu vesile ile tüm İslam Alemi’nin Ramazan Ayı’nı tebrik ediyorum” dedi.

En başarılı belediye Çekmeköy
GÜNDEM
En başarılı belediye Çekmeköy
Milli Takım sonunu getiremedi

Milli Takım sonunu getiremedi

​Ay-Yıldızlılar öne geçtiği maçta İtalya'ya mağlup oldu.
Cristiano Ronaldo Dünya Kupasında

Cristiano Ronaldo Dünya Kupası'nda

​Play-Off'lardan Dünya Kupası'na kalan son takımlar belli oldu.
İşgalde 35inci gün: Zelenskiy İstanbul müzakerelerini olumlu sinyal olarak değerlendirdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özbekistan'da kritik imzalar.
Yatırım şampiyonu Altındağ

Yatırım şampiyonu Altındağ

Ankara'nın kalbindeki faaliyetler tüm hızıyla sürüyor.

​​Edirne'deki aile katliamının detayları belli oldu.

Benzin ve motorinde indirim beklentisi

Benzin ve motorinde indirim beklentisi

Sektör kaynakları: "Perşembe günü pompaya yansıyacak."

​Herkes müzakerelerdeki rolünü merak ediyordu: Açıklama geldi.

Sosyal medyadaki videolarla ilgili Ukrayna harekete geçti.

Çavuşoğlu: Taraflar arasında yakınlaşmanın arttığını görüyoruz.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.