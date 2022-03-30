Çekmeköy’de teravihler Enderun usulü

Çekmeköy Belediyesi, Ramazan ayı vesilesi ile ilçede bulunan ibadethanelerde bakım ve temizlik çalışmaları başlattı. İlçede bulunan 47 cami ve 2 Cemevi’ni Ramazan ayına hazırlayan ekipler, vatandaşların ibadetlerini daha rahat yapabilmeleri ve teravih namazlarını daha rahat kılabilmeleri için en ince detaylara kadar tüm eksikleri gözden geçirdiler.

CAMİLER PIRIL PIRIL OLACAK

Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz, “13 yıldır ilçemizdeki ibadethanelerin temizlik ve bakım çalışmalarını hiç eksik etmedik. Bu yıl da aynı şekilde ibadethanelerin bakım onarım ve temizlik çalışmalarını yaparak Ramazan Ayı’na hazırlıyoruz. Camilerimizde Kur’an tilaveti ve Enderun usulü kılınacak teravih namazlarında cemaatimizle buluşacağız. Bu vesile ile tüm İslam Alemi’nin Ramazan Ayı’nı tebrik ediyorum” dedi.

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