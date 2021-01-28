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KOCAELİ

Cemaat liderinin mezarı taşındı: Arbede çıktı çok sayıda gözaltı var

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde, 6 Kasım tarihinde hayatını kaybeden cemaat lideri ve şeyh olarak tanıtılan Yakup Haşimi’nin, konut arazisine defnedilen cenazesinin taşınması sırasında olaylar çıktı. Cenazenin taşınmasını istemeyen ve polise direnen tarikat üyelerinden gözaltına alınanlar oldu. Cemaat üyelerinin kente gelmesi olasılığına karşı önlem alınırken, mezarı açılan Haşiminin cenazesi geniş güvenlik önlemleri eşliğinde Kartepe Fatih Sultan Mehmet Mezarlığı’nda yeniden toprağa verildi.

Haber Merkezi DHA
Cemaat liderinin mezardan cenazesinin taşınmasında arbede yaşandı.
Cemaat liderinin mezardan cenazesinin taşınmasında arbede yaşandı.

Kartepe Acısu Mahallesinde Gülzar-ı Hacegan İlim, İrfan Derneği adı altında faaliyet gösteren bir cemaatin lideri olan ve şeyh olarak tanıtılan Yusuf Haşimi 6 Kasım günü hayatını kaybetti.

  • Yusuf Haşimi’nin cenazesi, türbe yapılacağı gerekçesiyle dergah adı verilen yapının karşısında bulunan konut alanına defnedildi. Şikayet üzerine olay adli makamlara taşındı. Savcılık tarafından cenazenin bulunduğu alandan çıkarılıp mezarlığa defnedilmesine karar verildi.

DHA
Mezarın açılıp, cenazenin taşınmasına tepki gösteren cemaat üyeleri ile polis arasında arbede yaşandı.

CEMAAT ÜYELERİ CENAZENİN TAŞINMASINA TEPKİ GÖSTERDİ

Kararın ardından polis ve cenaze hizmetleri ekipleri, akşam saatlerinde mezarın bulunduğu alana gelerek cenazeyi çıkarmak istedi. Mezarın açılıp, cenazenin taşınmasına tepki gösteren cemaat üyeleri ile polis arasında arbede yaşandı.

  • Arbede sırasında çok sayıda kişi gözaltına alındı. Polis ekipleri mahalleye giren cadde ve sokaklarda yolu keserek görevliler dışında kimsenin geçişine izin vermedi.

DHA
Cenaze defnedilmek üzere Kartepe Fatih Sultan Mehmet Mezarlığı’na götürüldü.

KENTE GİRİŞLERDE ÖNLEM ALINDI

Cenazenin çıkarılması için çalışmalar başlarken, çevre illerden cemaat üyelerinin Kartepe’ye gelme ihtimaline karşı kent girişinde güvenlik güçleri tarafından tedbir alındı.

DHA
Cenazenin defnedileceği mezarlıkta polis ekipleri tarafından geniş güvenlik önlemleri alındı.

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ EŞLİĞİNDE MEZARLIĞA GÖTÜRÜLDÜ

  • Polis ve mezarlıklar müdürlüğü ekipleri tarafından Yakup Haşimi’nin mezarı açıldı. Cenaze defnedilmek üzere Kartepe Fatih Sultan Mehmet Mezarlığı’na götürüldü.

Cenaze aracına çok sayıda polis aracı eşlik ederken, defin sırasında yanında bulunması için bazı cemaat üyeleri de mezarlığa götürüldü. Cenazenin defnedileceği mezarlıkta polis ekipleri tarafından geniş güvenlik önlemleri alınırken, mezarlığa çıkan yollar kesilerek görevliler haricinde kimsenin geçişine izin verilmedi.

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