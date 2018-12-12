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UŞAK

Cesur yürek

Uşak’ta saçını pancar toplama makinesine kaptıran Binnaz Sertçelik, kumandayı bulunca canını kurtardı. Genç kadın, yaralı halde traktörün direksiyonuna geçerek 1,5 kilometre ötedeki evine ulaştı. Sertçelik’in kopan saçlı derisi, tam 53 saat sonra 7 saat süren bir operasyonla yerine dikildi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Henüz 5 aylık evli olan Binnaz Sertçelik, tedavisinin ardından eşi Tuğrul Sertçelik ile birlikte evine dönmeye hazırlanıyor.
Henüz 5 aylık evli olan Binnaz Sertçelik, tedavisinin ardından eşi Tuğrul Sertçelik ile birlikte evine dönmeye hazırlanıyor.

Uşak’ta korkunç bir kaza geçiren genç kadın, cesareti sayesinde hayata tutundu. Akıl almaz olay, 14 Kasım’da meydana geldi. Antalya’dan ailesinin yaşadığı Uşak’a gelen 22 yaşındaki Binnaz Sertçelik, tarlada çalışırken, pancar makinesine sıkışan taşı çıkarmak istedi. Tam e esnada eşarbı ve saçları makinenin şaftına dolandı. Saç derisi kopan, yüzü kanlar içinde kalan Sertçelik, güç de olsa makinenin kumandasına ulaştı. Ayağıyla kumandayı kendisine çektikten sonra ‘kaldır’ tuşuna basan genç kadın, makineyi durdurmayı başardı.

Binnaz Sertçelik

O HALDE EVE KOŞTU

Üstündeki kıyafetler parçalanan Sertçelik, o halde traktöre koştu. Direksiyona geçerek 1,5 kilometre uzaklıktaki evlerine ulaşan genç kadın, babası Güngör Ünver tarafından hastaneye kaldırıldı. Başından kopan parça burada dondurucuda muhafaza altına alınan genç kadın, ambulans helikopterle Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.

DÜNYADA BİR İLK

Sertçelik’in kopan saç derisi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kliniği İdari Sorumlusu Uzman Dr. Asım Uslu, Dr. Abdullah Sürücü ve Dr. Dinçer Akkuş’un birlikte gerçekleştirdikleri 7 saatlik bir operasyonla yerine dikildi.

Hastanın saçlarının peruk gibi koptuğunu kaydeden Dr. Asum Uslu şunları kaydetti: “Böyle bir şey yaşayan insanın, normalde bayılması gerekiyor. Ancak Binnaz çok cesur bir kızımız. O halde traktöre binip köyüne ulaşmış. Normalde kopan saçlı derinin yerine dikilmesi için en çok 24 saat sonra gerekir. Bizim süremiz normal sürenin 2 katından fazlaydı. 53 saat sonra ameliyat başladı. Bu kadar geç dönemde replantasyon (kopan parçanın yerine dikilmesi) dünyada bir ilk.”

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