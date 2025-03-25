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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı 210 personel alacak

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı 210 personel alacak

22:2025/03/2025, Salı
G: 25/03/2025, Salı
AA
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Foto: Arşiv
Foto: Arşiv

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere 210 milli emlak uzman yardımcısı alınacağını ve başvuruların yarın başlayacağını bildirdi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere 210 milli emlak uzman yardımcısı alınacak.

Başvurular yarın başlıyor

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanlığı Kariyer Kapısı Platformu üzerinden yarından itibaren yapılacak başvurular 9 Nisan'da sona erecek.

Yazılı sınav 18 Mayıs'ta

Yazılı sınav ise 18 Mayıs'ta Gazi Üniversitesi tarafından yapılacak.




#Çevre
#Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı
#Emlak Uzmanı
#İşe Alım

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