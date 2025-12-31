Çevre Sokak’ta paralel genel merkez

Ana muhalefette Cumhurbaşkanlığı Adaylık Ofisi'nin kurumsallaşma süreci, CHP’de iki genel merkezli dönemi başlattı. Cumhurbaşkanlığı seçim çalışmalarının yürütüleceği Üsküp Caddesi'ndeki, eski adıyla Çevre Sokak'taki eski genel merkez binasında örgütlenen Cumhurbaşkanlığı Adaylık Ofisi için yeni bir ekip oluşturulmayacak. Bu kadro parti içinden temin edilecek, genel merkezdeki tüm departmanlardan belli kişiler Adaylık Ofisi'nde çalışacak.

Yeni Şafak'a konuşan partililer, Genel Merkez'deki çalışanların bir bölümünün, Cumhurbaşkanlığı Adaylık Ofisi'ne taşınacağı bilgisini verdi. Hazırlıkların kısa sürede tamamlanacağı ve Genel Başkan Özgür Özel'in de burada ayrı bir çalışma ofisi olacağı kaydedildi. Genel Merkez'deki kadroların en az üçte birinin Adaylık Ofisi'nde görevlendirileceği belirtiliyor.

ÇİFT GENEL MERKEZLİ DÖNEM BAŞLIYOR

Paralel genel merkez söylemleriyle mücadele edilirken böyle bir adım atılmasının izahının zor olduğunu vurgulayan partili kaynaklar, şu değerlendirmede bulundu: “Özgür Bey, her ne kadar ‘MYK'nın da Gölge Kabine'nin de başı benim’ dese de son adımla artık çift genel merkezli dönem resmen başlayacak.”







