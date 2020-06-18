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BİNGÖL

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: Bir okul ağır, 4 okul orta hasarlı

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Bingöl'de gerçekleşen deprem sonrasında yapılan tespitlere ilişkin açıklamalarda bulundu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum.
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum Bingöl’deki deprem sonrasında yapılan tespitleri açıkladı. Bakan Kurum, bir okulun ağır, 4 okulun orta hasar gördüğünü söyledi.

Bakan Kurum şunları söyledi:

Sınavlarda risk teşkil edilecek binalara girilmeyecek. Köylerimizde yapacağımız, Tarım Köyü uygulamalarını hızlı bir şekilde başlattık. En kısa zamanda yerlerimizi yapıp, vatandaşlarımızın yaralarını sarıp, depremin etkilerini ortadan kaldıracağız.

Orta hasarlı binalarla ilgili olarak vatandaşlardan talep gelmesi halinde yasa kapsamına alıp, binaların yapımı konusunda kira yardımı verilecek, vergi, harç alınmayacak.

Deprem gerçeği hiçbir zaman bitmiyor. 1000 yıldır bu topraklarda deprem problemi yaşıyoruz. Deprem kuşağı içerisindeyiz. Riskli binalarla alakalı vatandaşlardan rica ediyorum, riskli bina tespiti yapsınlar. Deprem dönüşümü çerçevesinde projelerimizi yürütüyoruz.

Ayrıntılar geliyor...

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