Çevre yolunda durdurulan araçtan kaçak göçmen çıktı: 4 organizatör tutuklandı

14:5711/04/2026, Cumartesi
DHA
Kars'ta polisin durdurduğu hafif ticari araçta 6 kaçak göçmen yakalanırken, gözaltına alınan 4 organizatör şüpheli tutuklandı.

Kars Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, şüpheli bir aracı takibe alıp, çevre yolunda durdurdu.

Durdurulan hafif ticari araçta Afganistan uyruklu 6 kaçak göçmen yakalandı.

Kaçak göçmenler İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edilirken, E.Ç. (46), E.C. (42), K.A. (42) ve T.D. (51) göçmen kaçakçılığı suçlamasıyla gözaltına alındı.

4 şüpheli işlemleri sonrası tutuklandı.



#Kars
#göçmen
#kaçakçı
