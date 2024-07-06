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Cezadan kurtulmak için sahte ölüm haberi!

Siirt’in Kurtalan ilçesinde “Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak” suçundan 3 yıl 44 ay 142 gün hapis cezasıyla aranma kaydı bulunan Fırat Tilki 31 Mayıs günü Batman’a kaçtı.

Şahin Şen
04:00 - 6/07/2024 Cumartesi
Güncelleme: 06:27 - 6/07/2024 Cumartesi
Yeni Şafak
Kıskıvrak yakalanan Fırat Tilki, işlemlerinin ardından Batman T tipi cezaevine gönderildi.
Kıskıvrak yakalanan Fırat Tilki, işlemlerinin ardından Batman T tipi cezaevine gönderildi.

Polis ekiplerinin aradığı Tilki, cezadan kurtulmak için akıllara durgunluk veren bir yola başvurdu. Fırat Tilki 4 Haziran günü, yakın çevresine sosyal paylaşım ağlarında kendisiyle alakalı, “Irak ülkesinde trafik kazası sonucu öldüğünü ve Duhok Mezarlığına gömüldüğü” şeklinde haberler yaptırdı. Sadece haber yaptırmakla kalmayan Tilki, aynı gün kardeşi Emel A.’yı da Kurtalan İlçe Emniyet Müdürlüğüne göndererek kendisi adına kayıp şahıs başvurusunda bulundurdu.


KARDEŞİNİN EVİNDE YAKALANDI

Durumdan kuşkulanan İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma sonucunda, Fırat Tilki’nin emniyet birimlerini yanıltmaya çalıştığı ve Batman ilinde bulunduğunu tespit etti. Tilki’nin, kayıp başvurusu yapan kardeşi Emel A.’nın evinde gizlendiği belirlenince de ikamete baskın düzenlendi. Kıskıvrak yakalanan Fırat Tilki, işlemlerinin ardından Batman T tipi cezaevine gönderildi.


#Siirt
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