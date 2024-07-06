Cezadan kurtulmak için sahte ölüm haberi!

Polis ekiplerinin aradığı Tilki, cezadan kurtulmak için akıllara durgunluk veren bir yola başvurdu. Fırat Tilki 4 Haziran günü, yakın çevresine sosyal paylaşım ağlarında kendisiyle alakalı, “Irak ülkesinde trafik kazası sonucu öldüğünü ve Duhok Mezarlığına gömüldüğü” şeklinde haberler yaptırdı. Sadece haber yaptırmakla kalmayan Tilki, aynı gün kardeşi Emel A.’yı da Kurtalan İlçe Emniyet Müdürlüğüne göndererek kendisi adına kayıp şahıs başvurusunda bulundurdu.