Cezadan kurtulmak için sahte ölüm haberi!

Polis ekiplerinin aradığı Tilki, cezadan kurtulmak için akıllara durgunluk veren bir yola başvurdu. Fırat Tilki 4 Haziran günü, yakın çevresine sosyal paylaşım ağlarında kendisiyle alakalı, “Irak ülkesinde trafik kazası sonucu öldüğünü ve Duhok Mezarlığına gömüldüğü” şeklinde haberler yaptırdı. Sadece haber yaptırmakla kalmayan Tilki, aynı gün kardeşi Emel A.’yı da Kurtalan İlçe Emniyet Müdürlüğüne göndererek kendisi adına kayıp şahıs başvurusunda bulundurdu.
KARDEŞİNİN EVİNDE YAKALANDI
Durumdan kuşkulanan İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma sonucunda, Fırat Tilki’nin emniyet birimlerini yanıltmaya çalıştığı ve Batman ilinde bulunduğunu tespit etti. Tilki’nin, kayıp başvurusu yapan kardeşi Emel A.’nın evinde gizlendiği belirlenince de ikamete baskın düzenlendi. Kıskıvrak yakalanan Fırat Tilki, işlemlerinin ardından Batman T tipi cezaevine gönderildi.