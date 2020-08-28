DHKP-C'li Ebru Timtik'e CHP'li siyasetçi ve gazeteciler sahip çıktı

CHP'li Tanrıkulu eylemde ölen DHKP-C'li Timtik için hükümete yüklendi: İsyan etmemek mümkün değil

CHP'li vekil Sezgin Tanrıkulu, Halk TV ekranlarında ilginç ifadeler kullandı. Başlattıkları eylemde hayatını kaybeden ve terör örgütü DHKP-C üyesi olmak suçundan hüküm giyen Ebru Timtik üzerinden hükümeti hedef alan Tanrıkulu, 'Sadece adil yargılanma talep ettiler. İsyan etmemek mümkün değil. Buna ne zamana kadar katlanacağız' ifadelerini kullandı.