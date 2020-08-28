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Gündem DHKP-Cli Ebru Timtike CHPli siyasetçi ve gazeteciler sahip çıktı
İSTANBUL

Cezaevinde eylemde ölen Ebru Timtik'e CHP'li siyasetçi ve gazeteciler sahip çıktı

DHKP-C'li Ebru Timtik'e CHP'li siyasetçi ve gazeteciler sahip çıktı

DHKP-C’nin Türkiye sorumlularından Kamile Kayır’la aynı bölmede yakalanan ve cezaevinde eylemde ölen avukat Ebru Timtik'e CHP'li siyasetçi ve gazeteciler sahip çıktı. Sosyal medyadan örgütün avukat yapılanması içerisinde yer alan Ebru Timtik’i savunan CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, gazeteci yazar Yılmaz Özdil ve gazeteci Merdan Yanardağ'ın paylaşımları tepki çekti.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Ebru Timtik, ölüm orucunda hayatını kaybetti.
Ebru Timtik, ölüm orucunda hayatını kaybetti.

DHKP-C Terör Örgütü’ne karşı yürütülen soruşturma kapsamında Halkın Hukuk Bürosu’na bir operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda örgütün Türkiye sorumlularından Kamile Kayır’la birlikte örgütün avukat yapılanması içerisinde yer alan Ebru Timtik de aynı bölmede yakalandı. Timtik cezaevinde başladığı eylemde hayatını kaybetti. Ölümü ardından sosyal medyada CHP'li siyasetçi ve gazeteciler Timtik'e sahip çıkan mesajlar paylaştı.

CHP'li Tanrıkulu eylemde ölen DHKP-C'li Timtik için hükümete yüklendi: İsyan etmemek mümkün değil
OYNAT 00:58
CHP'li Tanrıkulu eylemde ölen DHKP-C'li Timtik için hükümete yüklendi: İsyan etmemek mümkün değil
CHP'li vekil Sezgin Tanrıkulu, Halk TV ekranlarında ilginç ifadeler kullandı. Başlattıkları eylemde hayatını kaybeden ve terör örgütü DHKP-C üyesi olmak suçundan hüküm giyen Ebru Timtik üzerinden hükümeti hedef alan Tanrıkulu, 'Sadece adil yargılanma talep ettiler. İsyan etmemek mümkün değil. Buna ne zamana kadar katlanacağız' ifadelerini kullandı.


Gürsel Tekin'in sosyal medya paylaşımı.

Şifreli mesajı örgüte taşıdı


Sosyal medyadan örgütün avukat yapılanması içerisinde yer alan Ebru Timtik’i savunan CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, gazeteci yazar Yılmaz Özdil ve gazeteci Merdan Yanardağ'ın paylaşımları tepki çekti. Timtik’in örgütün Yurt Dışı Merkez Komitesi’nin şifreli talimatlarını yurt içinde örgüt üyelerine aktardığı ortaya çıkmıştı.

Yılmaz Özdil'in sosyal medya paylaşımı.

İstanbul Barosu Başkanı Durakoğlu terör örgütü DHKP-C üyesi Ünsal ve Timtik için çağrı yaptı
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İstanbul Barosu Başkanı Durakoğlu terör örgütü DHKP-C üyesi Ünsal ve Timtik için çağrı yaptı


Timtik hakkındaki iddianame

  • Aynı hukuk bürosunda bulunan ve gözaltına alınan Ebru Timtik’in de içerisinde yer aldığı 6 şüpheli hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede şüphelilerin ‘silahlı terör örgütüne üye olmak’ suçundan 7.5 yıldan 15 yıla kadar hapsi istenmişti.
  • İddianamede şüphelilerin Halkın Hukuk Bürosu’na yönelik operasyon yapıldığı sırada kapıları açmayarak direndikleri vurgulanırken, sarf ettikleri sözler yer aldı. Şüphelilerin, “Bizler halkın avukatlarıyız, avukatlar teslim alınamaz, devrimci avukatları teslim alamayacaksınız, devrimcilerin avukatlıklarını yapmaya devam edeceğiz, insanlık onuru işkenceyi yenecek, işkence yapmak şerefsizliktir, Amerikanın uşakları, katilsiniz, faşitsiniz, Süleyman Soylu hesap verecek, Süleyman Soylu yurt dışına kaçacak, o zaman siz ne yapacaksınız” söylemlerini kullandıkları belirtildi.

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