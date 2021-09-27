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DENİZLİ

CHP Denizli Gençlik Kolları Başkanı gözaltına alındı

Makamına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğrafını astığı gerekçesiyle CHP’li Honaz Belediye Başkanı Yüksel Kepenek’i “Makam odalarına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın fotoğrafını asan CHP’li başkanların ellerini kırarım. Hatta ellerini kırmakla kalmam kafasını da kırarım” sözleriyle tehdit eden CHP Gençlik Kolları Denizli İl Başkanı Tugay Odabaşıoğlu'nun Cumhurbaşkanına hakaret ettiği iddiasıyla gözaltına alındığı belirtildi.

Haber Merkezi İHA
CHP Denizli Gençlik Kolları Başkanı gözaltına alındı
​CHP Gençlik Kolları Denizli İl Başkanı Tugay Odabaşıoğlu

23 Eylül’de CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca’nın katılımıyla gerçekleşen CHP Merkezefendi ve Honaz ilçe danışma kurulu toplantısında konuşan CHP Gençlik Kolları İl Başkanı Tugay Odabaşıoğlu’nun CHP’li Honaz Belediye Başkanı Yüksel Kepenek’i hedef alarak “Makam odalarına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın fotoğrafını asan CHP’li başkanların ellerini kırarım. Hatta ellerini kırmakla kalmam kafasını da kırarım” sözleriyle tehdit ettiği ileri sürülmüştü.

İşte CHP’li belediye başkanını tehdit eden CHP’linin konuşması
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İşte CHP’li belediye başkanını tehdit eden CHP’linin konuşması
CHP'li Honaz Belediye Başkanı Yüksel Kepenek, makamına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğrafını astığı gerekçesiyle CHP Denizli Gençlik Kolları Başkanı Tugay Odabaşıoğlu tarafından 'Ellerini kırarız' ifadeleriyle tehdit edildiğini açıkladı. Öte yandan Odabaşıoğlu'nun CHP'li başkana tehditler savurduğu ana ilişkin görüntü de ortaya çıktı. Görüntülerde Odabaşıoğlu'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'katil' dediği görüldü.

Odabaşıoğlu konuşmasında, 'Bizi partinin üvey evlatları gibi görüp her türlü eleştirileri, en ağır eleştirileri sosyal medyada gerek yöneticilerimi arayarak, gerek gençleri arayarak bölmeye çalışanlara meydan bırakmayız. O eli kırmasını çok iyi biliriz. Sen nasıl CHP'yi eleştirirsin? 'Sen nasıl gezinin şehitlerinin katili Recep Tayyip Erdoğan'ın makam odasında fotoğrafını indiren CHP'li belediye başkanlarına laf edersin?' diyorum ve orada bir sessizlik oluyor.' ifadelerini kullandı.

Odabaşıoğlu’nun sosyal medyada yer alan bu görüntüleri başta Başkan Kepenek ve AK Partili gençler olmak üzere farklı kesimlerden çok fazla tepki almıştı. Gelen tepkiler üzerine bu paylaşımını kaldıran Odabaşıoğlu’nun “Cumhurbaşkanına hakaret” suçlamasıyla gözaltına alındığı öğrenildi.

Makamına Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğrafını asan CHP'li başkana CHP'li isimden tehdit: Ellerini kırarız
GÜNDEM
Makamına Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğrafını asan CHP'li başkana CHP'li isimden tehdit: Ellerini kırarız
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