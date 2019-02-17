CHP esareti 31 Mart’ta bitecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Edirne ve Ataşehir’de halka seslendi. Edirne ve Ataşehir’i CHP’den kurtaracaklarını dile getiren Erdoğan, 31 Mart tarihinin kurtuluş günü olacağını söyledi. Erdoğan, Ataşehir meydanında düzenlenen mitinge, "Bu seçimler sadece belediye değil aynı zamanda beka seçimleridir." Sözleriyle başladı. Erdoğan, "Bu seçimler, Cumhuriyetimizin 100. yılına nasıl gireceğimizin oylanacağı seçimlerdir. AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak 31 Mart'a bu şekilde bakıyor, bu anlayışla hazırlanıyoruz." ifadesini kullandı.

İSTİSMAR DEĞİL, HİZMET SİYASETİ

"CHP'nin adayının bu işlerden anlaması mümkün mü? Çöplüğünü temizlesin, çöplüğünü." şeklinde konuşan Erdoğan, şunları söyledi: Biz CHP gibi istismar siyaseti değil hizmet siyaseti yapıyoruz. İstanbul'da CHP'li ilçe belediyelerinin insanımıza vermesi gereken hizmetlerin önemli bir kısmını biz hayata geçirdik. İstanbul'u ve Ataşehir'i ayağa kaldıran ne kadar proje, eser, yatırım varsa hepsinin altında bakanlıklarımızın ve Büyükşehir Belediyemizin imzası var.

BİR ŞEY YOK Kİ MÜJDE VERSİNLER

Bay Kemal size ne müjde veriyor? Bir şey yok ki müjde versinler. Cumhurbaşkanlığı'nda yüzde 44 ile bu kardeşinize sahip çıktınız. Şimdi önümüzde 31 Mart seçimleri var. Yeni bir imtihan var. Tarihi bir seçimin arifesindeyiz. 31 Mart 2019 tarihinde 40 gün sonra inşallah sandıklara gidiyoruz. Bu seçimler Cumhuriyetimizin 100. yılına nasıl gireceğimizin oylanacağı seçimlerdir.

CHP’DEN KURTULUŞ GÜNÜ OLACAK

Kandil ve Pensilvanya destekli zillet ittifakı kapalı kapılar ardında pazarlıklar yaparken biz çoktan yola revan olduk. 31 Mart akşamına kadar sürecek ilçe seçim maratonumuza siz Ataşehirli kardeşlerimizle birlikte bismillah diyoruz. İnşallah bu sefer hem ilçe belediyesinde hem büyükşehirde destan yazacağız. İnşallah 31 Mart seçimlerinde Ataşehir'i CHP esaretinden hep birlikte kurtaracağız. 31 Mart, Ataşehir'in CHP esaretinden kurtuluş günü olacaktır.

BİNALİ YILDIRIM KARDEŞİM İSTANBUL'A HİZMET EDECEK

Önce Marmaray sonra Avrasya'yla iki kıtayı biz kavuşturduk biz. Şimdi İstanbul'a büyükşehir belediye başkan adayı olarak atadığımız Binali Yıldırım kardeşimin çok büyük emeği var. İstanbul'a da o yakışır dedik, Meclis başkanlığından aldık. Şimdi İstanbullulara hizmet verecek. İstanbulluların da Binali kardeşime sahip çıkacağına inanıyorum. İstanbul'da CHP'li ilçe belediyelerinin insanımıza vermesi gereken hizmetlerin önemli bir kısmını biz hayata geçirdik. İstanbul'u ve Ataşehir'i ayağa kaldıran ne kadar proje, eser, yatırım varsa hepsinin altında bakanlıklarımızın ve Büyükşehir Belediyemizin imzası var.”

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İmar müjdesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ataşehir’de konuşmasında imar müjdesi verdi. Erdoğan şunları söyledi: “Burada bir müjde vermek istiyorum. 30 yıllık beklenti sona eriyor. Buna dikkat edin. Yenisahara-Barbaros 5 binlik ve binlik ölçekli imar planlarını çıkardık. Senelerdir sürüncemede bırakılan bu meseleyi büyükşehir belediyemiz geçen hafta halletti. En büyük beklentiydi, 5 binlik ve binlikti, bu çıkarıldı. Bu işler bizim işimiz. Kadıköy Halini Tuzla'ya taşıyoruz. Buraya yeraltı otoparkı, hükümet konağı, 30 bin metrekarelik yeşil alan, 50 bin metrekarelik şehir meydanıyla muhteşem bir eser kazandıracağız.”

Ataşehir hak ettiği değeri bulacak

Binali Yıldırım(Solda), Recep Tayyip Erdoğan (Ortada) ve İsmail Erdem(Sağda)

Ataşehir Belediye Başkan adayı İsmail Erdem’in deneyimli ve tecrübeli bir başkan olduğunu dile getiren Erdoğan, Ataşehir’in Erdem ile birlikte hak ettiği standartları yakalayacağını söyledi. Erdoğan şöyle devam etti: “Sancaktepe'de iki dönem bu işleri başarıyla sürdürmüş olan Sivaslı İsmail Erdem. Pek çok projesi, çalışması ve hazırlığı var. 31 Mart'tan sonra ilçe belediye yatırımlarında da hak ettiği standartları yakalayacak. Bizde kaht-ı rical; yani adam kıtlığı yok. Ülkemizin her bir şehrine, ilçesine ve beldesine gönülden hizmet edecek tertemiz yürekli dava arkadaşlarımız var

ATAŞEHİR'İN AKLIYLA ALAY ETMEK

CHP Ataşehir'de adı yolsuzluk iddialarıyla ayyuka çıkarılmış bir şahsın tekrar gösterilmesi Ataşehir'in aklıyla, izanıyla alay etmektir. Bunun adı Ataşehir'in kaynakları çarçur edilmeye, iç edilmeye, eşe dosta peşkeş çekilmeye devam etsin demektir. CHP belediyecilik geçmişi az önce çöp, çukur, çamur dedim ya aynı zamanda yolsuzluk, yokluk ve yalandır. İnşallah Ataşehirli kardeşlerim sandıkta esaslı bir ders verecektir.”

Kilise çan kulesi olmadan olur mu?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Edirne'deki mitingde Yunanistan Başbakanı Çipras ile yaptığı görüşmeye de değindi. Erdoğan, Çipras'a "Bak bizlerden bir şeyler istiyorsunuz, ruhban okulunu istiyorsunuz. Fethiye Camii'ni açalım..." dediğini aktardı. Yunan Başbakanın "Camiyi açıyoruz" sözleri üzerine de Erdoğan, "Minaresi niye yok? Kilise çan kulesi olmadan olur mu" karşılığını verdiğini söyledi. Yaşam tarzlarına saygılı olunması gerektiğini belirten Erdoğan, "Türkiye’yi yaşam tarzı, laiklik istismarından kurtarmanın vakti gelmiştir" ifadelerini kullandı. Erdoğan, "Trakya'da 3 milyar metreküp rezerve sahip yeni gaz sahaları keşfettik" dedi.