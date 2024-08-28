CHP seçim gelmeden yine 'makam' kavgasına tutuştu: Mansur Yavaş yandaş ismin iddiasını yalanladı

CHP'ye yakınlığıyla bilinen 'gazeteci' Şaban Sevinç, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanı adayı, Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş'ın da Cumhurbaşkanı yardımcısı olacağı yönünde bir iddia ortaya attı.
Yavaş: Haberim yok
Ortaya atılan iddianın ardından Yavaş'tan konuyla ilgili bir açıklama geldi.
İsmail Saymaz'a konuşan Yavaş, söz konusu iddianın asılsız olduğunu söyledi.
"Partiyi karıştırmak için elinden geleni yapıyor"
Yavaş, daha sonra Şaban Sevinç'in 'partiyi karıştırdığını' öne sürdü.