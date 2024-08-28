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CHP seçim gelmeden yine 'makam' kavgasına tutuştu: Mansur Yavaş yandaş ismin iddiasını yalanladı

CHP'de yerel seçimlerin ardından makamlar dağıtılmaya devam ediyor. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş CHP yandaşı Şaban Sevinç'in "İmamoğlu Cumhurbaşkanı Yavaş yardımcısı olacak" iddiasını yalanladı. Yavaş "Bu konuda bir bilgimiz yok Sevinç partiyi karıştırmak için elinden geleni yapıyor" şeklinde konuştu.

09:32 - 28/08/2024 Çarşamba
Güncelleme: 09:33 - 28/08/2024 Çarşamba
Yeni Şafak
Şaban Sevinç - Ekrem İmamoğlu - Mansur Yavaş
Şaban Sevinç - Ekrem İmamoğlu - Mansur Yavaş
CHP'de Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde daha sandıklar bile kurulmadan Cumhurbaşkanı Yardımcısı ilan edilen
Ekrem İmamoğlu
ve
Mansur Yavaş
ile ilgili 'makam' yakıştırmaları devam ediyor.

CHP'ye yakınlığıyla bilinen 'gazeteci' Şaban Sevinç, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanı adayı, Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş'ın da Cumhurbaşkanı yardımcısı olacağı yönünde bir iddia ortaya attı.


Yavaş: Haberim yok


Ortaya atılan iddianın ardından Yavaş'tan konuyla ilgili bir açıklama geldi.


İsmail Saymaz'a konuşan Yavaş, söz konusu iddianın asılsız olduğunu söyledi.


İddiayı yalanlayan Yavaş,
"Bizim böyle bir şeyden bilgimiz yok, Herhalde bilgimiz olması gerekir değil mi? Partinin kuralları, genel başkanın açıklamaları belli"
dedi.


"Partiyi karıştırmak için elinden geleni yapıyor"


Yavaş, daha sonra Şaban Sevinç'in 'partiyi karıştırdığını' öne sürdü.


Mansur Yavaş,
"Kimmiş bu beş kişi; açıklamaları lazım. Beş kişi mi karar veriyor? CHP yüzyılı aşmış bir parti... Nasıl karar alacağı belli! Kuralları belli. Şaban (Şaban Sevinç) herhalde bir görev üstlendi kendi kendine. Partiyi karıştırmak için elinden geleni yapıyor. Öyle anlaşılıyor. Başka diyecek bir şey yok."
şeklinde konuştu.



#CHP
#Mansur Yavaş
#Şaban Sevinç
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