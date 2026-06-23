CHP'de kurultay düğümü çözülüyor: Müslim Sarı tarih verdi

CHP Parti Sözcüsü Müslim Sarı, Olağanüstü Kurultay Hazırlık Komisyonu'nun kurultay takvimini hazırladığını, 1 Eylül itibarıyla süreci başlatacaklarını duyurdu.

CHP'de kurultay takvimi netleşiyor

Özgür Özel ve ekibinin genel merkez yönetimine sunduğu imzaların "mutlak butlan" tartışmaları eşliğinde değerlendirme süreci devam ediyor. Parti içi muhalefetin olağanüstü kurultay talebine karşılık kameralar karşısına geçen CHP Sözcüsü Müslim Sarı, partinin yetkili organlarında alınan kararlar doğrultusunda olağan takvimin işletileceğini belirtti. Sarı, kurulan altı kişilik hazırlık komisyonunun çalışmalarını tamamladığını ve eylül ayı itibarıyla olağan kongre sürecinin başlatılacağını duyurdu.

Sarı'nın açıklamasından öne çıkanlar şu şekilde:

"Bunun dışında kurultay süreçleriyle ilgili geçtiğimiz hafta imzalar getirilmişti. Bu elimizdeki 820 imzanın değerlendirmesi devam ediyor, önümüzdeki günlerde açıklama yapılacak. Bir kongre sürecinin başlatılmasını düşünmüştük, bununla ilgili hem MYK'da hem de PM'de karar vermiştik.

6 kişilik bir komisyon oluşturduk. Bu komisyon olağan kurultay için oluşturulmuştu. Bir kurultay takvimi hazırlığı içindeler. Eylül ayında bu süreç başlayacak. Genel bir yeniden yapılanma çerçevesinde görüşme yapıldı. Bunlardan biri Kayseri ile ilgiliydi. Ayrıca disiplin de söz konusuydu. Diğeri de Antalya'daydı; orada sadece fesih gerçekleşti."







