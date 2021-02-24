Gündem CHPde muhalif avı
ANKARA

​CHP’de muhalif avı

CHP’de muhalif avı

CHP’de başlayan istifa dalgası her geçen gün büyüyor. Bolu ve İzmir’in ardından Sakarya’dan da istifa haberi geldi. 120 CHP’li partisinden istifa etti. İstifa eden isimlerin Muharrem İnce’nin partileştirme kararı aldığı Memleket Hareketi’ne katılması bekleniyor.

Nur Banu Aras Yeni Şafak
Kemal Kılıçdaroğlu
Kemal Kılıçdaroğlu

CHP’de başlayan istifa dalgası her geçen gün büyüyor. Bolu ve İzmir’in ardından Sakarya’dan da istifa haberi geldi. 120 CHP’li partisinden istifa etti. İstifa eden isimlerin Muharrem İnce’nin partileştirme kararı aldığı Memleket Hareketi’ne katılması bekleniyor. CHP Antalya teşkilatından da bir grubun Ankara’da parti yönetimi ile görüştüğü, rahatsızlıklarını dile getirdiği belirtiliyor.

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Vatandaşlar CHP’deki istifaları 'Muharrem İnce etkisi' olarak yorumladı

CHP'den 329 kişi istifa ederek Muharrem İnce'ye destek verdi
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CHP'den 329 kişi istifa ederek Muharrem İnce'ye destek verdi
  • Parti yönetimi ise Muharrem İnce’ye dahil olabilecek potansiyel isimleri iknaya yöneldi. İkna edilen ilk isim Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu oldu. 2019 yerel seçimlerinde İnce’ye yakınlığı dolayısıyla aday gösterilmeyen Kesimoğlu, bağımsız girdiği seçimlerde belediye başkanı seçilmişti.

Hedefi küskünler : CHP'de 10 vekille temasta
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Hedefi küskünler : CHP'de 10 vekille temasta

İnce’nin partisine geçeceği konuşulan Kesimoğlu yakın takibe alınmıştı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu tarafından tekrar partiye davet edilen Kesimoğlu, dün CHP’ye üye oldu. Kesimoğlu’na CHP rozetini de grup toplantısında Kemal Kılıçdaroğlu taktı. Daha önce İnce’nin partisine geçmeyeceğini açıklayan 17 milletvekilinin içinde hala net olarak kararını vermiş olmayanlar da ikna edilmeye çalışılıyor. Parti yönetimi milletvekillerinin dışında örgütlerde de İnce’nin partisine geçişi engellemek için çalışmalar yürütüyor.

Kılıçdaroğlu ‘HDP ile ittifaktan rahatsızız’ mektubu yazan CHP’li vekillerle görüşecek
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Kılıçdaroğlu ‘HDP ile ittifaktan rahatsızız’ mektubu yazan CHP’li vekillerle görüşecek

Kılıçdaroğlu'ndan İnce'nin istifasına ilk yorum: Daha önce de ayrılanlar oldu yorumda bulunmayacağız
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