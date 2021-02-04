​CHP’de Osmanlı nefreti bitmiyor

Bilecik Belediyesi, alt yapı ve asfalt çalışması bahanesiyle Kayı anıtını yerinden söktü. Ancak çalışmalar bitmesine rağmen anıt bir daha yerine koyulmadı.

31 Mart seçimlerinde Bilecik Belediye Başkanı seçilen CHP’li Semih Şahin’in Osmanlı nefreti bitmek bilmedi. Daha önce belediye binasının duvarlarındaki Osmanlı minyatür ve motiflerini kazıtan, Şeyh Edebali Türbesi önündeki Osmanlı Padişahları Tarih Şeridi’ndeki eserleri kaldırtan Başkan Şahin’in son hedefi Şeyh Edebali Kültür Merkezi önündeki Kayı anıtı oldu.

Bilecik Belediyesi, alt yapı ve asfalt çalışması bahanesiyle Kayı anıtını yerinden söktü. Ancak çalışmalar bitmesine rağmen anıt bir daha yerine koyulmadı.

SİYASİ TARTIŞMAYA DÖNÜŞTÜRDÜLER

Alt yapı ve astfalt çalışması bahanesiyle Kayı anıtını yerinden söken Bilecik Belediyesi, çalışmalar bitmesine rağmen anıtı bir daha yerine koymadı. Bilecik’ten Osmanlı’nın izlerinin silinmeye çalışıldığını belirten Bozüyük Ertuğrulgazi Kültür ve Sosyal Dayanışma Derneği Başkanı Celalettin Ateş, “Alt yapı bahanesiyle yerine daha iyisini getireceklerini söyleyip heykeli kaldırdılar. Osmanlı Bilecik’te kuruldu. Osmanlı Kayı boyundan geldi. Bizim için önemli başka ilde böyle bir amblem yok. Bir önceki belediye başkanı şehrimize bu heykeli getirmişti. Seçimden sonra önce belediye içerisindeki Osmanlı resimleri kaldırıldı, şimdi de bu kayı heykelini kaldırdılar. Biz Bilecik’i kurtuluşun beşiği olarak anıyoruz hem sembollerin hem amblemlerin değeri bizim için önemli. Önceki belediye başkanı bu değerlere önem verdiği için siyasi tartışmaya dönüştürdüler” dedi.

ÖNCE KAYIYI YERİNE KOYSUN

Yedi aydır heykelin yerine koyulmadığının altını çizen Ateş, “İnsanların ortak değerleriyle oynuyorlar. Osmanlı devleti parti üstü bir değerdir. Bizim kayı sembolümüz bu öyle böyle heykel değil ayı heykelinden önce bir kayı heykeli yap da görelim. Bizim değerlerimizi siyasete alet etmesinler projelerle yarışsınlar kendi aralarında birbirlerini yesinler bizim tarihimize dokunmasınlar” diye konuştu.