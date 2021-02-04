Gündem CHPde Osmanlı nefreti bitmiyor
BİLECİK

​CHP’de Osmanlı nefreti bitmiyor

CHP’de Osmanlı nefreti bitmiyor

Bilecik Belediye Başkanı CHP’li Semih Şahin’in Osmanlı nefreti bitmek bilmiyor. Daha önce belediyedeki Osmanlı minyatür ve motiflerini kazıtan, Şeyh Edebali Türbesi önündeki Osmanlı Padişahları Tarih Şeridi’ndeki eserleri kaldırtan Şahin’in son hedefi Kayı anıtı oldu. Belediye, altyapı çalışması bahanesiyle yerinden söktüğü anıtı bir daha yerine koymadı.

Ayşe Mine Alioğlu Yeni Şafak
Bilecik Belediyesi, alt yapı ve asfalt çalışması bahanesiyle Kayı anıtını yerinden söktü. Ancak çalışmalar bitmesine rağmen anıt bir daha yerine koyulmadı.
Bilecik Belediyesi, alt yapı ve asfalt çalışması bahanesiyle Kayı anıtını yerinden söktü. Ancak çalışmalar bitmesine rağmen anıt bir daha yerine koyulmadı.

31 Mart seçimlerinde Bilecik Belediye Başkanı seçilen CHP’li Semih Şahin’in Osmanlı nefreti bitmek bilmedi. Daha önce belediye binasının duvarlarındaki Osmanlı minyatür ve motiflerini kazıtan, Şeyh Edebali Türbesi önündeki Osmanlı Padişahları Tarih Şeridi’ndeki eserleri kaldırtan Başkan Şahin’in son hedefi Şeyh Edebali Kültür Merkezi önündeki Kayı anıtı oldu.

Bilecik Belediyesi, alt yapı ve asfalt çalışması bahanesiyle Kayı anıtını yerinden söktü. Ancak çalışmalar bitmesine rağmen anıt bir daha yerine koyulmadı.

SİYASİ TARTIŞMAYA DÖNÜŞTÜRDÜLER

  • Alt yapı ve astfalt çalışması bahanesiyle Kayı anıtını yerinden söken Bilecik Belediyesi, çalışmalar bitmesine rağmen anıtı bir daha yerine koymadı. Bilecik’ten Osmanlı’nın izlerinin silinmeye çalışıldığını belirten Bozüyük Ertuğrulgazi Kültür ve Sosyal Dayanışma Derneği Başkanı Celalettin Ateş, “Alt yapı bahanesiyle yerine daha iyisini getireceklerini söyleyip heykeli kaldırdılar. Osmanlı Bilecik’te kuruldu. Osmanlı Kayı boyundan geldi. Bizim için önemli başka ilde böyle bir amblem yok. Bir önceki belediye başkanı şehrimize bu heykeli getirmişti. Seçimden sonra önce belediye içerisindeki Osmanlı resimleri kaldırıldı, şimdi de bu kayı heykelini kaldırdılar. Biz Bilecik’i kurtuluşun beşiği olarak anıyoruz hem sembollerin hem amblemlerin değeri bizim için önemli. Önceki belediye başkanı bu değerlere önem verdiği için siyasi tartışmaya dönüştürdüler” dedi.

ÖNCE KAYIYI YERİNE KOYSUN

Yedi aydır heykelin yerine koyulmadığının altını çizen Ateş, “İnsanların ortak değerleriyle oynuyorlar. Osmanlı devleti parti üstü bir değerdir. Bizim kayı sembolümüz bu öyle böyle heykel değil ayı heykelinden önce bir kayı heykeli yap da görelim. Bizim değerlerimizi siyasete alet etmesinler projelerle yarışsınlar kendi aralarında birbirlerini yesinler bizim tarihimize dokunmasınlar” diye konuştu.

Abone Ol Google News
Halk otobüsü alev alev yandı

Halk otobüsü alev alev yandı

​Otobüste bulunan 3 yolcu tahliye edildi.
Turuncu alarm verilmişti

Turuncu alarm verilmişti

Nehirdeki taşkın tarım alanlarını sular altında bıraktı.
30 kişiye tutuklama talebi

30 kişiye
tutuklama talebi

​Başsavcılık açıklama yaptı.
Son dört usta kaldı

Son dört usta kaldı

Mesleklerini devam ettirmenin gururunu yaşıyorlar.
Beşiktaş<br>üçüncülüğe geriledi

Beşiktaş
üçüncülüğe geriledi

Kartal, kritik deplasmandan puan kaybıyla dönüyor.
Mutasyonlar sınır tanımadan yayılıyor

Mutasyonlar sınır tanımadan yayılıyor

​Bilim Kurulundan mutasyon virüs açıklaması.
Üç çocuk annesi 40 yaşında patron oldu

Üç çocuk annesi 40 yaşında patron oldu

​'Duyanlar şaşırdı sen bu işi yapamazsın dediler'
Vaka sayıları yükselişte

Vaka sayıları yükselişte

​Sağlık Bakanlığı son yirmi dört saati açıkladı.
Türkiye'den Twitter'a <br>reklam yasağı

Türkiye'den Twitter'a
reklam yasağı

​İkinci adım bant daraltılması.
'Çok görmek isteyen oldu'

'Çok görmek isteyen oldu'

​Tarlada buldu banka kasasında saklıyor.

12 bin lira dolandırıldı

12 bin lira dolandırıldı

​İnternetten gördüğü ilan pahalıya patladı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.