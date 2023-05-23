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CHP’de söylem değişikliği

Milliyetçi seçmene yönelik hamleler ile gündeme gelen CHP’de partililere ifadelerinde tedbirli olunması uyarıları yapılıyor.

Mehmet Güney
04:00 . 23/05/2023 Salı
Yeni Şafak
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu.

İlk tur öncesi KHK vaadini dilinden düşürmeyen ve HDP’nin desteğinden memnun olan CHP’de, 28 Mayıs sürecinde bu konularla ilgili zorunlu olmadıkça açıklamalardan kaçınılması istendi. Kürt ve milliyetçi seçmene dönük söylemlerin ise inandırıcılığı olan isimler tarafından dile getirilmesinin istendiği öğrenildi. Milliyetçi seçmene yönelik hamleler ile gündeme gelen CHP’de partililere ifadelerinde tedbirli olunması uyarıları yapılıyor. CHP’de kurmayların 2’nci tur süresince Kürt ve milliyetçi seçmene dönük söylemlerin inandırıcılığı olan isimler tarafından dile getirilmesinin gerektiği değerlendiriliyor. Seçmenin açıklamaları daha inandırıcı bulacak partililerden işitmesinin faydalı olacağı vurgulanıyor.



#Seçim
#CHP
#KHK
#HDP
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