CHP’den cimri tarife

Arşiv.
Mart seçimleri için İYİ Parti’yi ikna edemeyen CHP, ‘kritik büyükşehirler’de yönünü tekrar 6’lı Masa’nın eski küçük ortaklarına çevirdi. Vekil kontenjanında Gelecek, Saadet, DEVA ve DP’ye cömert davranan CHP’nin bu kez elini sıkı tutması bekleniyor. Olası pazarlığı CHP, ilçe belediyesi beklentilerinin aksine ‘sınırlı sayıda meclis üyeliğinden’ açacak. Mayıs seçimlerinde seçilebilecek yerlerden 39 milletvekili vererek parti tabanında eleştirileri üzerine çeken CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yerel seçimler için kurultayı bekliyor. Kılıçdaroğlu ilçe belediyesi ve il belediyesi yerine sınırlı sayıda belediye meclis üyesini küçük partilere vererek pazarlığı bitirme niyetinde olduğu ileri sürülüyor.
KÜÇÜKLERDEN YEŞİL IŞIK
Küçük partilerinde bu duruma şimdilik olumlu yaklaştığı bildirildi. Temasların alt düzeyde sürdüğü öğrenildi. Anlaşmaya varılması durumunda küçük partiler birçok il ve ilçede kendileri seçime girecek ama CHP açısından kritik olan büyükşehirlerde ise aday çıkartmayacak.