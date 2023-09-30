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CHP’den cimri tarife

Genel seçimlerde küçük ortaklarına 39 vekil verdiği için partide şimşekleri üzerine çeken Kılıçdaroğlu yerel seçimlerde işi sıkı tutuyor. Gelecek, Saadet, DEVA ve DP’ye destek karşılığı başkanlık değil sınırlı sayıda belediye meclis üyeliği teklif edilecek.

Mehmet Güney
04:00 . 30/09/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Arşiv.

Arşiv.

Mart seçimleri için İYİ Parti’yi ikna edemeyen CHP, ‘kritik büyükşehirler’de yönünü tekrar 6’lı Masa’nın eski küçük ortaklarına çevirdi. Vekil kontenjanında Gelecek, Saadet, DEVA ve DP’ye cömert davranan CHP’nin bu kez elini sıkı tutması bekleniyor. Olası pazarlığı CHP, ilçe belediyesi beklentilerinin aksine ‘sınırlı sayıda meclis üyeliğinden’ açacak. Mayıs seçimlerinde seçilebilecek yerlerden 39 milletvekili vererek parti tabanında eleştirileri üzerine çeken CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yerel seçimler için kurultayı bekliyor. Kılıçdaroğlu ilçe belediyesi ve il belediyesi yerine sınırlı sayıda belediye meclis üyesini küçük partilere vererek pazarlığı bitirme niyetinde olduğu ileri sürülüyor.

KÜÇÜKLERDEN YEŞİL IŞIK

Küçük partilerinde bu duruma şimdilik olumlu yaklaştığı bildirildi. Temasların alt düzeyde sürdüğü öğrenildi. Anlaşmaya varılması durumunda küçük partiler birçok il ve ilçede kendileri seçime girecek ama CHP açısından kritik olan büyükşehirlerde ise aday çıkartmayacak.



#Siyaset
#CHP
#İYİ Parti
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