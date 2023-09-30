CHP’den cimri tarife

Kasımda büyük kurultaya hazırlanan CHP’de yönetim, il kongrelerine yönelik hamlelerine divanları da ekliyor. Bazı illeri değişimcilere kaptıran genel merkez, kongrelerin işleyiş ve seçimlerinde kritik rol oynayan divanların seçimi ve oluşumunda işi daha sıkı tutacak. Divan başkanları özel olarak belirlenecek. İddialara göre bazı illerin kaybedilmesi yönetimi bu yönde adım atmaya yöneltti.