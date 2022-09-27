Gündem CHPli Ağbabanın polisimizi şehit eden teröristi savunduğu açıklaması ortaya çıktı Eli silahlı terörist göremedik
POLİTİKA

CHP'li Ağbaba'nın polisimizi şehit eden teröristi savunduğu açıklaması ortaya çıktı: Eli silahlı terörist göremedik

Mersin'de polisevine saldıran teröristlerden Dilşah Ercan'ın CHP'nin 'Türkiye'nin en büyük açık cezaevi' olarak itham edildiği Tutuklu Gazeteciler Raporu'nda 'mağdur gazeteci' olarak tanıtıldığı belirlendi. Skandalın ortaya çıkmasının ardından 23 Temmuz 2013 tarihinde 'tutuklu gazeteciler' raporunu kamuoyuyla paylaşan CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba'nın, cezaevinde bulunan gazeteciler arasında suç teşkil eden kimsenin olmadığını söylediği açıklaması gündem oldu. Ağbaba, cezaevindeki sözde gazetecileri "Görüştüğümüz gazeteciler arasında ne tecavüzcü, ne hırsız, ne çete mensubu ne de eli silahlı terörist göremedik, bulamadık." sözleriyle savundu.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
CHPli Ağbabanın polisimizi şehit eden teröristi savunduğu açıklaması ortaya çıktı: Eli silahlı terörist göremedik
CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba

Mersin’in Mezitli'de polisevine geçtiğimiz gün saat 22.45 sıralarında 2 kadın terörist tarafından saldırıda bulunuldu. Saldırıyı gerçekleştiren 2 terörist, etkisiz hale getirildi. Etkisiz hale getirilen teröristlerin kimliği ile ilgili yapılan çalışmalarda, birinin Zozan Tolan kod adlı Dilşah Ercan olduğu belirlendi.

2013 YILINDA ÖRGÜTÜN KIRSAL YAPILANMASINA KATILDI

Teröristin; PKK/KCK terör örgütünün gençlik yapılanması içerisinde faaliyette bulunduğu, terör örgütü faaliyetlerinden dolayı cezaevine girip çıktığı, örgütün kırsal yapılanmasına 2013 yılında Mersin’den katıldığı, Irak’ın kuzeyi, Kandil’de eğitim aldığı ve örgütün - sözde- özel güç yapılanması içerisinde faaliyet gösterdiği ortaya çıktı.

Öte yandan, terörist hakkında metropollerde eylem amaçlı gönderilecek hazır kadrolar arasında yer aldığı şeklinde istihbari bilgilerin bulunduğu belirlendi.

CHP MAĞDUR GAZETECİ İLAN ETTİ

Hain saldırının ardından terörist Dilşah Ercan'ın CHP'nin 'Türkiye'nin en büyük açık cezaevi' olarak itham edildiği Tutuklu Gazeteciler Raporu'nda gazeteci olarak bulunduğu ortaya çıktı.

VELİ AĞBABA: ELİ SİLAHLI TERÖRİST BULAMADIK

23 Temmuz 2013 tarihinde 'tutuklu gazeteciler' raporunu kamuoyuyla paylaşan CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba'nın, cezaevinde bulunan gazeteciler arasında suç teşkil eden kimsenin olmadığını söylediği açıklaması ortaya çıktı. Ağbaba, cezaevindeki teröristleri şu sözlerle savundu:

"Görüştüğümüz gazeteciler arasında ne tecavüzcü, ne hırsız, ne çete mensubu ne de eli silahlı terörist göremedik, bulamadık. Yani cezaevinde tutulan gazetecilik mesleğinin ta kendisidir."

CHP'li Ağbaba'nın polisimizi şehit eden sözde gazeteciyi savunduğu açıklaması ortaya çıktı: Eli silahlı terörist göremedik
OYNAT 00:40
CHP'li Ağbaba'nın polisimizi şehit eden sözde gazeteciyi savunduğu açıklaması ortaya çıktı: Eli silahlı terörist göremedik
Mersin'de polisevine saldıran teröristlerden Dilşah Ercan'ın CHP'nin 'Türkiye'nin en büyük açık cezaevi' olarak itham edildiği Tutuklu Gazeteciler Raporu'nda 'mağdur gazeteci' olarak tanıtıldığı belirlendi. Skandalın ortaya çıkmasının ardından 23 Temmuz 2013 tarihinde 'tutuklu gazeteciler' raporunu kamuoyuyla paylaşan CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba'nın, cezaevinde bulunan gazeteciler arasında suç teşkil eden kimsenin olmadığını söylediği açıklaması gündem oldu. Ağbaba, cezaevindeki sözde gazetecileri 'Görüştüğümüz gazeteciler arasında ne tecavüzcü, ne hırsız, ne çete mensubu ne de eli silahlı terörist göremedik, bulamadık.' sözleriyle savundu.

Mersin’de canlı bombalı saldırı düzenleyen PKK’lı Dilşah Ercan’ın CHP’nin ‘hak ihlalleri’ raporunda gazeteci olarak ‘mağdur’ gösterildiği ortaya çıktı
GÜNDEM
Mersin’de canlı bombalı saldırı düzenleyen PKK’lı Dilşah Ercan’ın CHP’nin ‘hak ihlalleri’ raporunda gazeteci olarak ‘mağdur’ gösterildiği ortaya çıktı

Dağa çıkarken fark ettiler

Dağa çıkarken fark ettiler

​Dronla görüntülendi: Binlerce metre derinlikten yüzeye süzüldü.
Fenerbahçe taraftarı olacak mı?

Fenerbahçe taraftarı olacak mı?

​TFF'nin sezon başında aldığı karar derbi öncesinde değişti.
Kemal Kılıçdaroğlu PKK diyemedi

Kemal Kılıçdaroğlu 'PKK' diyemedi

​Deutsche Bank Başekonomisti açıkladı.
Denizler hayalet ağlardan kurtuluyor

Denizler hayalet ağlardan kurtuluyor

​Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nin paydaş olduğu proje ekonomiye katkı sağlayacak.

​'Türkiye sadece bizi karşısına almadı'

Her yeri istila ettiler

Her yeri istila ettiler

Yüzeyi tamamen kapladı: Çözüm aranıyor.

Yüzde 25 peşinat ve 60 aya kadar vade.

NATO tatbikatında yeteneklerini sergiledi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.