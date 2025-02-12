CHP’li Aydın’a hapis istemi

CHP Gençlik Kolları Başkanı Cem Aydın hakkında ‘kamu görevlisine hakaret’ ve ‘hedef gösterme’ suçlarından 2 yıl 2 aydan 5 yıl 4 aya kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenledi. İddianamede İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek’i hedef alan ‘Seyyar Giyotin’in Anatomisi: Akın Gürlek’ başlıklı videoya dikkat çekilerek, şüphelinin X hesabından retweet etmek suretiyle herkese açık şekilde paylaştığı video içeriğinde yer alan sözlerin karşı tarafı incitici, küçük düşürücü, saygınlığını zedeleyici mahiyette olduğu vurgulandı. Geçtiğimiz günlerde Gürlek’e yönelik işlenen aynı suçlardan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında da iddianame düzenlenmişti.