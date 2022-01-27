Gündem CHPli belediyelerde çöp dağları geri döndü Günlerdir toplanmıyor
İSTANBUL

CHP’li belediyelerde çöp dağları geri döndü: Günlerdir toplanmıyor

İstanbul’da CHP’li Beylikdüzü,Esenyurt ve Büyükçekmece belediyelerinde, çöpler günlerdir toplanmıyor. Konteynerler dolup taşarken, çöpler yollara kadar taştı. Kar yağışına rağmen araç kullanımına açık olan sokaklarda da manzara aynı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
CHP’li belediyelerde çöp dağları geri döndü: Günlerdir toplanmıyor
Büyükçekmece'de toplanmayan çöpler.

İstanbul’da CHP’li belediyelerle özdeşleşen “toplanmayan çöpler” sorunu, bir kez daha gündemde. Bu sefer adres, CHP’li Beylikdüzü, Esenyurt ve Büyükçekmece belediyeleri.

Büyükçekmece Belediyesi tarafından toplanmayan çöpler.
Büyükçekmece Belediyesi tarafından toplanmayan çöpler.

Belediyelerin sokakları temizlememesi sonucu çöp krizi patlak verdi. Çöpler konteynerlerden taştı.

Vatandaşlar rahatsızlıklarını sosyal medyadan paylaştıkları görüntülerle dile getirdi.

Esenyurt Belediyesi tarafından toplanmayan çöpler.
Esenyurt Belediyesi tarafından toplanmayan çöpler.

İstanbul’da hayatı felç eden, binlerce insanı yollarda bırakan kar yağışının üzerinden 3 gün geçmesine rağmen bazı yolların hala açılmaması, çöplerin birikmesine neden oldu.

Beylikdüzü Belediyesi tarafından toplanmayan çöpler.
Beylikdüzü Belediyesi tarafından toplanmayan çöpler.

Paylaşılan çöp dağları görüntülerinde, araçların geçtiği net bir şekilde belli olan yollara, çöp araçları hala uğramış değil.

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