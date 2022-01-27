CHP’li belediyelerde çöp dağları geri döndü: Günlerdir toplanmıyor

İstanbul’da CHP’li belediyelerle özdeşleşen “toplanmayan çöpler” sorunu, bir kez daha gündemde. Bu sefer adres, CHP’li Beylikdüzü, Esenyurt ve Büyükçekmece belediyeleri.
Belediyelerin sokakları temizlememesi sonucu çöp krizi patlak verdi. Çöpler konteynerlerden taştı.
Vatandaşlar rahatsızlıklarını sosyal medyadan paylaştıkları görüntülerle dile getirdi.
İstanbul’da hayatı felç eden, binlerce insanı yollarda bırakan kar yağışının üzerinden 3 gün geçmesine rağmen bazı yolların hala açılmaması, çöplerin birikmesine neden oldu.
Paylaşılan çöp dağları görüntülerinde, araçların geçtiği net bir şekilde belli olan yollara, çöp araçları hala uğramış değil.