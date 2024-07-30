CHP’li belediyelerin borcu 5 yılda 885 kat arttı

Sosyal Güvenlik Kurumu’na borçlarını ödemeyen CHP’li belediyelerin, prim yüklerinin katlanarak arttığı ortaya çıktı. Son verilere göre, mart ayı itibarıyla bin 402 belediyenin bin 307 tanesinin prim borcu bulunuyor. SGK’ya borcu olmayan belediye sayısı 95. SGK’ya prim borcu 1 milyar lira olan 6 ilçe belediyesinin 5’i CHP’li. Prim borcu 500 milyon liranın üzerinde 26 ilçe bulunurken bunların 24’ü de yine CHP’li belediye.

HEP CHP’DE AMA REKOR BORÇLU

CHP’li belediyelerin SGK’ya borçlarının katlanarak arttığı dikkat çekiyor. Yönetimi yaklaşık 30 yıldır CHP’de olan İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin borcu 2019 yılında 6,1 milyon TL düzeyindeyken 2024 yılı mart ayında bu tutar büyük bir patlama yaparak 5,4 milyar TL’ye yükseliyor. Artış 885 kata denk geliyor. İzmir Belediyesi Aralık 2022’de 109,2 milyonluk bir ödeme yaparak borcunun bir kısmını ödense de Aralık 2023’te borç katlanmaya devam etti. Borç 3 milyar 371 milyon TL artarak 3,4 milyar TL seviyesine geldi.

BORÇLARI KATLANIYOR

Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin, AK Parti’den devralındığı 2019’da 160,4 milyon seviyesinde olan borcu ise 5,7 milyara liraya yükseldi. 5 yılda borç tam 25 kat arttı. Yine 2019’da CHP’ye geçen Adana Büyükşehir Belediyesi’nin 5 yıl önce 237 milyon borcu bulunurken bu tutar beş yılın sonunda 9 kat artarak 3 milyar TL’ye ulaştı.

İSTANBUL’DA 46 KAT ARTTI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin SGK’ya olan prim borcu ise 3,3 milyar TL olarak kayıtlara geçti. İstanbul’da Aralık 2021’den 1 yıl içerisinde borcun, yapılan 553,9 milyon TL’lik ödemeye rağmen Aralık 2023 itibariyle rakam 1 milyar 90 milyon TL artarak 1,3 milyar seviyesine geldi. İstanbul Büyükşehir’in SGK’ya olan borcu 5 yılda 46 kat arttı. İlk 5’deki tek ilçe belediyesi olan ve yıllardır CHP’nin yönettiği Şişli’de de borç 5 yılda 13 kat artarak 1,3 milyar TL oldu.







