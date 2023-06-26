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CHP'li Cem Seymen'den partisine 'Kuzey Kore' benzetmesi: AK Parti çok daha önde bir demokratik görüntü veriyor

CHP'den milletvekili aday adayı olan ancak seçilemeyen Cem Seymen, partisine yönelik sert eleştirilerde bulundu. Partide bir değişim yapma arzusunun bulunmadığına dikkat çeken Seymen, "Yedi dönem milletvekilliği yapmış bir Erdoğan Toprak var. Olabilir mi böyle bir şey? 35 yıldır parlamentoda. Asla orayı terk etmeyi düşünmüyor." dedi. CHP'yi Kuzey Kore'ye benzeten Seymen, "Kemal Bey konuşmasını yapıyor ve gidiyor. Milletvekilleri kalkıyor ayakta alkışlıyor. Giderken de ayakta alkışlıyor. AK Parti CHP'nin çok önünde bir demokratik görüntü veriyor. Üç dönem kuralını Tayyip Bey uyguladı." ifadelerini kullandı.

14:03 . 26/06/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
CHP'şi Cem Seymen, partisine yönelik sert eleştirilerde bulundu.

CHP'şi Cem Seymen, partisine yönelik sert eleştirilerde bulundu.

CHP'den İstanbul 2. bölge milletvekili aday adayı olan ancak listelere giremeyen Cem Seymen, CHP tarafından fonlanan Tele1 ekranlarında partisine yönelik sert eleştirilerde bulundu.

'35 yıldır parlamentoda asla orayı terk etmeyi düşünmüyor'

"CHP gibi Türkiye'nin temeline harç atmış bir partinin bir milyon 200 bin küsur üyeye sahip olması ne kadar dramatik ve acı" diyen Seymen, üye sayısının 10 milyon olması gerektiğini belirterek
"İnsanlar gidip üye bile olmuyorlar çünkü güvenmiyorlar CHP'ye. Yedi dönem milletvekilliği yapmış bir Erdoğan Toprak var. Olabilir mi böyle bir şey? 35 yıldır parlamentoda. Asla orayı terk etmeyi düşünmüyor."
dedi.


'AK Parti çok daha önde bir demokratik görüntü veriyor'


Partisini Kuzey Kore'ye benzeten Seymen,
"Kemal Bey konuşmasını yapıyor ve gidiyor. Milletvekilleri kalkıyor ayakta alkışlıyor. Giderken de ayakta alkışlıyor. Demokratik değil ki bu görüntü, korkunç bir şey. Kuzey Kore... Dolayısıyla AK Parti CHP'nin çok önünde bir demokratik görüntü veriyor. Üç dönem kuralını Tayyip Bey uyguladı. Gitti insanlar. Bakanlar Kurulu'nu da değiştirdi parlamentoyu da yeniledi. Bu demek değildir ki siyaseti bırak. 35 sene milletvekilliği yapacağına Erdoğan Toprak'ı çağırı partinin bir kurulunda çalışsın veya belediye başkanlığı yapsın. Neden illa genel başkan yardımcısı olmak ve benim gibi insanlara engel olmak zorundasın."
ifadelerini kullandı.



#Cem Seymen
#CHP
#Kuzey Kore
#Kemal Kılıçdaroğlu
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