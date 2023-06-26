CHP'li Cem Seymen'den partisine 'Kuzey Kore' benzetmesi: AK Parti çok daha önde bir demokratik görüntü veriyor

"Kemal Bey konuşmasını yapıyor ve gidiyor. Milletvekilleri kalkıyor ayakta alkışlıyor. Giderken de ayakta alkışlıyor. Demokratik değil ki bu görüntü, korkunç bir şey. Kuzey Kore... Dolayısıyla AK Parti CHP'nin çok önünde bir demokratik görüntü veriyor. Üç dönem kuralını Tayyip Bey uyguladı. Gitti insanlar. Bakanlar Kurulu'nu da değiştirdi parlamentoyu da yeniledi. Bu demek değildir ki siyaseti bırak. 35 sene milletvekilliği yapacağına Erdoğan Toprak'ı çağırı partinin bir kurulunda çalışsın veya belediye başkanlığı yapsın. Neden illa genel başkan yardımcısı olmak ve benim gibi insanlara engel olmak zorundasın."