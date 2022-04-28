CHP'li eski vekilden Kaset Kumpas davası yorumu: Komplodan faydalananlar ortaya çıkacak

Eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal ve bazı eski MHP’li yöneticilerin özel hayatlarına ilişkin görüntülerin internette yayımlanmasıyla ilgili, FETÖ/PDY elebaşı Fetullah Gülen’in de aralarında bulunduğu davada karar açıklandı.

Davanın dün görülen karar duruşmasında 120 sanık hakkında hüküm kuruldu, 3’ü tefrik, 46 sanık hakkın yakalama kararı verilirken sanıklar hakkında 6 yıl 3 ay ile 92 yıl 10 ay arasında ceza verildi. FETÖ elebaşı Gülen, gazeteci Cevheri Güven ve eski polis Enes Çığci’nin aralarında bulunduğu 46 sanığın ise dosyası ayrılırken 3 sanığın dosyası da tefrik edildi.

"Komplo sonucunda faydalananlar var"

Kararı değerlendiren CHP 24. Dönem Antalya Milletvekili Yıldıray Sapan, “Ben başından beri bu işin zaten müsebbibinin FETÖ olduğunu söylemiştim. Bugün de benim söylediklerimin doğru olduğu teyit edildi. Burada iki nokta eksik kaldı. Onun da ortaya çıkacağını düşünüyorum. Bir tanesi yeni CHP içerisinden bu sufleyi verenler yani bu konuda yardımcı olanlar bir de yapılan bu komplonun sonucunda faydalananalar var. Bunlar tabi kendilerini saklıyorlar. Ortaya çıkmayacağını düşünüyorlar. Gerçekler hiçbir zaman toprağın altına gömülmez. Kayıtsızlıktan dolayı perde arkasında gizlenir ama o da ortaya çıkacaktır” dedi.

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İHA CHP 24. Dönem Antalya Milletvekili Yıldıray Sapan.

“Deniz Baykal’ın istifaya zorlanacağını partinin yeniden şekilleneceği gibi duyumlar vardı”

CHP yönetimi yargılama süreci üzerinden eleştiren Sapan, “Bir başka konuda aslında yeni CHP hiçbir zaman bu yargılama sürecinde adliyelerde görünmemesi peşine düşmemesi adeta duyarsız kalmasıdır. Bunun araştırılması gerekir. Bu olayların ortaya çıkması süreci vardı. Mesela 2008 wikileaks belgeleri gibi. Genel başkan yardımcısına ulaştırılan bir takım belgeler vardı. Bu belgelerde partiye bir darbe düzenleneceğini, eski başkan Deniz Baykal’ın istifaya zorlanacağını partinin yeniden şekilleneceği gibi duyumlar vardı. Bu süreçleri hepimiz yaşadık. Deniz Baykal da bunlara itibar etmedi. Belki erken önlenebilirdi” açıklamasına yer verdi.

“Danışmanlarınız ve belediye başkanlarınız FETÖ’den tutuklanmış”

CHP ile FETÖ arasında ilişkinin devam ettiğini belirten Sapan, “CHP’nin önceki yapısı ile şimdiki yapısını karşılaştırdığımızda taban tabana zıtlıklar oluşuyor. Belediye başkanlarından tutun, danışmanlarına kadar tutuklanmayan yok. Kaçak olmayan yok. Danışmanlarınız ve belediye başkanlarınız FETÖ’den tutuklanmış. Delil için daha ne lazım. Ortaya saçılan görüntüler var. Ses kayıtları var. Yolsuzluktan bahsediyorsunuz ama sizin 12 katınızdan lağım akıyor belediyelerden” diye konuştu.

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu.

“Bu partiyi bu şekilde yerlerde süründüremezsiniz”

CHP’de skandal olayların yaşandığını belirten Sapan, “Gün geçmiyor ki yeni CHP’den skandal bir haber duymayalım. Daha geçen gün dolandırıcılıktan üst düzey bir yöneticiniz tutuklandı. Bir kişi tacizden tutuklandı. Kemal bey saf değil. Baş aşağı yaşıyor. Bu partiyi bu şekilde yerlerde süründüremezsiniz. Bu parti bu ülkenin çimentosudur.

Eksiden bu parti mecliste dinlenirdi. Genel başkan konuştu mu dinlendirdi. Siz yolsuzluk var diyorsunuz ama belediyelerinizde yolsuzluk var. Bunlar kendilerini çimento ile o kuruma bağladıklarını sanıyorlar. Başka kurumlar sizin bu yaptıklarını ortaya çıkarmıyorsa ilahi adalet var. Bu millet size güven duymuyor. Siz sabah söylediğinizi akşam yalanlıyorsunuz. Siz kimi kandırıyorsunuz. Siz savunmasını dahi almadığınız insanları ihraç ettiniz. Hangi adalet size kim güvenecek? Böyle bir dünya yok” dedi.

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