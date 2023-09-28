CHP'li ilçe başkanını kameralar önünde azarlayan İmamoğlu: Bazen hata yapanları uyarmak gerekiyor

Ekrem İmamoğlu
CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Başakşehir İSKİ Terkos-İkitelli İsale Hattı açılış törenine katıldı. Ekrem İmamoğlu, açılış sonrası alanda inceleme yaptıktan sonra basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
Özür dilemedi
Özür dilemedi
CHP Sultangazi ilçe Başkanı Kemal Avseren'e dün açılışta gösterdiği tepkinin sorulması üzerine İmamoğlu,
"Cumhuriyet Halk Partisi her zaman yanımızda. İlçe başkanımız, belediye başkanımız, yine belediye başkan vekilimiz bazen hata yapanları uyarmak gerekiyor. CHP her zaman yanımızda. Biz aileyiz, bir aradayız. Çok güçlüyüz"
dedi.
Ne olmuştu?
Ne olmuştu?
Ekrem İmamoğlu dün Sultangazi'deki kreş temel atma töreninde katılımın az olmasına sinirlenerek CHP Sultangazi İlçe Başkanı Kemal Avseren'i kameralar önünde fırçalamıştı. Basına aldırış etmeyen İmamoğlu, Avseren'e
"Hak etmiyorsun sen bir kişiye bile duyurmamışsın bir kişiye bile. Alkışlayayım mı seni? Sen kendi üyene burada büyükşehir belediyesinin temelini duyurmuyorsan, rezillik"
sözleri ile tepki göstermişti.
İmamoğlu'nun hareketi sosyal medyada CHP tabanından bile tepki görmüştü.
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2 saat önce