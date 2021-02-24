CHP’li Milas Belediyesi’ne rüşvet operasyonu

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Giresunspor'dan müthiş galibiyet serisi: Adanaspor engelini de aştılar

Spor Toto 1’inci Lig’in 23’üncü haftasında Adanaspor, sahasında ağırladığı Giresunspor’a 4-0 yenilerek haftayı puansız kapattı. Karadeniz ekibi aldığı bu 3 puanla birlikte ligde üst üste 12. kez kazandı ve ulaşılması zor bir seri yakaladı.