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MUĞLA

CHP’li Milas Belediyesi’ne rüşvet operasyonu

Muğla'nın CHP'li Milas Belediye Başkanlığı'nda yapı denetim biriminde çalışan 3 personel,

usulsüz yapılara rüşvet karşılığı göz yumduğu için gözaltına alındı. Şüphelilerden A.F.A'nın evinde yapılan aramada esrar, kenevir tohumu ve kenevir yetiştirme düzeneği ele geçirildi.

Haber Merkezi DHA
Milas Belediyesi
Milas Belediyesi

Muğla Milas Belediye Başkanlığı'nda yapı denetim biriminde çalışan 3 personel, 'rüşvet ve irtikap' suçlarından gözaltına alındı.

Bir müteahhidin de gözaltına alındığı operasyonda, 3 belediye personelinin usulsüz yapılara rüşvet karşılığı göz yumduğu ileri sürüldü.

Operasyonda, belediye çalışanı H.G., A.F.A. ve A.A. ile birlikte müteahhit A.A da evinde yakalanarak, gözaltına alındı.

Evinde uyuşturucu madde bulundu

Şüphelilerden A.F.A'nın evinde yapılan aramada 3.27 gram esrar, 12.14 gram kenevir tohumu, 8 kök hintkeneviri ve kenevir yetiştirme düzeneği ele geçirildi.

Şüpheliler, cuma günü, 'rüşvet ve irtikap' suçlarından adliyeye sevk edilecek.

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