CHP'li Salıcı'dan Filistin çıkışı: Ya masada ya da menüde olursunuz

CHP İstanbul Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı, TBMM Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada Filistin meselesinde Türkiye’nin aktif rol alması gerektiğini vurguladı. Türkiye’nin Barış Kurulu’na katılımın Filistin halkı için kritik olduğunu belirten Salıcı, “Uluslararası düzende ya masada olursunuz ya da menüde” diyerek dikkat çeken bir çıkış yaptı. Gazze’deki yıkımın büyüklüğüne işaret eden Salıcı, sürecin Türkiye’nin dahil olduğu diplomatik zeminde yürütülmesi gerektiğini ifade etti.
CHP İstanbul Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı, Türkiye'nin Barış Kurulu'nda yer almasının, Filistin halkına fayda sağlayacağını ifade ederek, "Ya masada ya da menüde olursunuz" dedi.
"Türkiye'nin yeri masadır"
CHP'li Salıcı, TBMM Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, Hamas ile İsrail arasında imzalanan ateşkesin ardından ABD'nin öncülüğünde kurulan Barış Kurulu'na ilişkin "Akan kanın durması için atılan her adım değerlidir. Türkiye'nin Barış Kurulu'nda yer alması, Filistin halkına fayda sağlayacağı ölçüde önemlidir" dedi.
Salıcı, "Uluslararası düzenin yeniden şekillendiği zamanlarda ya masada ya da menüde olursunuz. Türkiye'nin yeri masadır" diye konuştu.
"Sınırsız işgali kutsayan model"
"Gazze'de molozları kaldırmaya yarın sabah başlasanız, sonuncusunu ancak 2040'lı yıllarda bitirebilirsiniz. Hasar, bu derece ağırdır. Netanyahu Yönetimi, dünyaya sınırsız şiddeti, sınırsız işgali kutsayan bir model dayatmıştır. Ben bu modeli, her platformda reddediyorum. Yapılan anlaşmalara rağmen İsrail saldırılarının sürmesini, daha dün bile Lübnan’ın hedef alınmasını kabul etmiyorum. Yine burada çok önemli bir ayrımı vurgulamak istiyorum. Unutulmamalıdır ki Netanyahu Hükümeti, İsrail'in tamamı değildir. İsrail'de Netanyahu politikalarına karşı çıkan ciddi bir kesim de vardır. Bizim tepkimizin adresi İsrail halkı değil, işgalci zihniyetin soykırım politikalarıdır."