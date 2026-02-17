CHP'li Salıcı'dan Filistin çıkışı: Ya masada ya da menüde olursunuz

"Gazze'de molozları kaldırmaya yarın sabah başlasanız, sonuncusunu ancak 2040'lı yıllarda bitirebilirsiniz. Hasar, bu derece ağırdır. Netanyahu Yönetimi, dünyaya sınırsız şiddeti, sınırsız işgali kutsayan bir model dayatmıştır. Ben bu modeli, her platformda reddediyorum. Yapılan anlaşmalara rağmen İsrail saldırılarının sürmesini, daha dün bile Lübnan’ın hedef alınmasını kabul etmiyorum. Yine burada çok önemli bir ayrımı vurgulamak istiyorum. Unutulmamalıdır ki Netanyahu Hükümeti, İsrail'in tamamı değildir. İsrail'de Netanyahu politikalarına karşı çıkan ciddi bir kesim de vardır. Bizim tepkimizin adresi İsrail halkı değil, işgalci zihniyetin soykırım politikalarıdır."