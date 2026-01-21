Yeni Şafak
Türkiye dahil sekiz ülkeden 'Gazze Barış Kurulu' açıklaması: Trump’ın daveti memnuniyetle karşılandı

21:2021/01/2026, Çarşamba
AA
Sekiz ülkenin dışişleri bakanları, Gazze Barış Kurulu’na katılım belgelerinin imzalanacağını duyurdu.

Türkiye, Mısır, Endonezya, Ürdün, Pakistan, Katar, Suudi Arabistan ve BAE dışişleri bakanları, Gazze için kurulması planlanan Barış Kurulu’na katılım kararını açıkladı. Ortak açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump’ın davetinin memnuniyetle karşılandığı belirtilirken, kurulun kalıcı ateşkes, yeniden imar ve Filistin halkının devlet kurma hakkını esas alacağı vurgulandı.

Türkiye, Mısır, Endonezya, Ürdün, Pakistan, Katar, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) dışişleri bakanları, ABD Başkanı Donald Trump tarafından liderlerine Barış Kurulu'na katılma yönünde ilerleyen daveti memnuniyetle karşıladı.

Sekiz ülkeden ortak açıklama

Dışişleri Bakanlığı, Türkiye, Mısır, Endonezya, Ürdün, Pakistan, Katar, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri dışişleri bakanlarının ortak açıklamasını yayımladı.

Açıklamada, "Bakanlar, ülkelerinin Barış Kurulu’na katılmaya yönelik ortak kararını açıklamaktadır. Katıldığını duyurmuş olan Mısır Arap Cumhuriyeti, Pakistan İslam Cumhuriyeti ve Birleşik Arap Emirlikleri dahil her bir ülke kendi ilgili hukuki ve diğer gerekli usullerine uygun olarak katılım belgelerini imzalayacaktır." ifadesine yer verildi.

Kararlılık teyit edildi

Bakanların, ABD Başkanı Trump liderliğinde yürütülen barış çabalarına ülkelerinin desteğini yinelemekte ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 2803 sayılı kararıyla onaylanan Gazze'deki Çatışmayı Sona Erdirmek için Kapsamlı Plan'da belirtilen Barış Kurulu misyonunun bir geçiş yönetimi olarak hayata geçirilmesini destekleme konusundaki kararlılıklarının teyit edildiği vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu misyon, kalıcı bir ateşkesin pekiştirilmesini, Gazze’nin yeniden imarının desteklenmesini ve uluslararası hukuk çerçevesinde Filistin halkının kendi kaderini tayin ile devlet kurma hakkına dayanan adil ve kalıcı bir barışın ilerletilmesini hedeflemekte, böylece bölgedeki tüm ülkeler ve halklar için güvenlik ve istikrarın yolunu açmayı amaçlamaktadır."

Açıklamada, Türkiye, Mısır, Endonezya, Ürdün, Pakistan, Katar, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri dışişleri bakanlarının, ABD Başkanı Donald Trump’ın, liderlerine Barış Kurulu’na katılma yönündeki iletilen davetini memnuniyetle karşıladığı bildirildi.



