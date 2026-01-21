Türkiye dahil sekiz ülkeden 'Gazze Barış Kurulu' açıklaması: Trump’ın daveti memnuniyetle karşılandı

Türkiye, Mısır, Endonezya, Ürdün, Pakistan, Katar, Suudi Arabistan ve BAE dışişleri bakanları, Gazze için kurulması planlanan Barış Kurulu’na katılım kararını açıkladı. Ortak açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump’ın davetinin memnuniyetle karşılandığı belirtilirken, kurulun kalıcı ateşkes, yeniden imar ve Filistin halkının devlet kurma hakkını esas alacağı vurgulandı.
Sekiz ülkeden ortak açıklama
Dışişleri Bakanlığı, Türkiye, Mısır, Endonezya, Ürdün, Pakistan, Katar, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri dışişleri bakanlarının ortak açıklamasını yayımladı.
Açıklamada, "Bakanlar, ülkelerinin Barış Kurulu’na katılmaya yönelik ortak kararını açıklamaktadır. Katıldığını duyurmuş olan Mısır Arap Cumhuriyeti, Pakistan İslam Cumhuriyeti ve Birleşik Arap Emirlikleri dahil her bir ülke kendi ilgili hukuki ve diğer gerekli usullerine uygun olarak katılım belgelerini imzalayacaktır." ifadesine yer verildi.
Kararlılık teyit edildi
"Bu misyon, kalıcı bir ateşkesin pekiştirilmesini, Gazze’nin yeniden imarının desteklenmesini ve uluslararası hukuk çerçevesinde Filistin halkının kendi kaderini tayin ile devlet kurma hakkına dayanan adil ve kalıcı bir barışın ilerletilmesini hedeflemekte, böylece bölgedeki tüm ülkeler ve halklar için güvenlik ve istikrarın yolunu açmayı amaçlamaktadır."
