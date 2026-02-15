Yeni Şafak
ABD Başkanı Trump Gazze Barış Kurulu üyeleriyle 19 Şubat'ta bir araya geleceğini duyurdu

18:3515/02/2026, Pazar
ABD Başkanı Donald Trump
ABD Başkanı Donald Trump, Gazze Barış Kurulu üyeleriyle görüşeceği tarihi duyurdu. Görüşmenin 19 Şubat'ta gerçekleşeceğini belirten Trump, "Barış Kurulu sınırsız potansiyele sahip." ifadelerini kullandı.

Ayrıntılar geliyor...

