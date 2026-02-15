ABD Başkanı Trump Gazze Barış Kurulu üyeleriyle 19 Şubat'ta bir araya geleceğini duyurdu

ABD Başkanı Donald Trump
ABD Başkanı Donald Trump, Gazze Barış Kurulu üyeleriyle görüşeceği tarihi duyurdu. Görüşmenin 19 Şubat'ta gerçekleşeceğini belirten Trump, "Barış Kurulu sınırsız potansiyele sahip." ifadelerini kullandı.
Ayrıntılar geliyor...
