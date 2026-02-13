Trump: Venezuela ile ilişkilerimiz olağanüstü

Yeni Şafak
11:1813/02/2026, Cuma
DHA
Trump sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Venezuela ile ilişkilerinin olağanüstü düzeyde olduğunu söyledi.
ABD Başkanı Donald Trump, “Venezuela ile ABD arasındaki ilişkiler, en hafif tabiriyle olağanüstü. Geçici Devlet Başkanı Delcy Rodriguez ve temsilcileriyle çok iyi anlaşıyoruz” dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Venezuela Geçici Devlet Başkanı Delcy Rodriguez ile yürütülen sürece övgüde bulundu. İki ülke arasındaki ilişkilerde yeni bir döneme girildiğini işaret eden Trump, “Venezuela ile ABD arasındaki ilişkiler, en hafif tabiriyle olağanüstü. Başkan Delcy Rodriguez ve temsilcileriyle çok iyi anlaşıyoruz. Petrol akmaya başladı ve uzun yıllardır görülmemiş büyük miktarlardaki para, yakında Venezuela halkına büyük yardım sağlayacak” ifadelerini kullandı.

Trump ayrıca, sürecin yönetiminde görev alan ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio’nun performansına da değinerek, "Marco Rubio ve tüm temsilcilerimiz harika bir iş çıkarıyor" değerlendirmesinde bulundu.



