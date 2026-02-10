Trump ablukası Küba'yı boğuyor

Enerji yetersizliği nedeniyle Küba’da oteller kapatılmaya başlanırken, turistler başka tesislere naklediliyor; kamu hizmetleri ise ciddi biçimde sınırlandırılıyor. Küba yönetimi, yakıt sıkıntısını gerekçe göstererek enerji tüketimini azaltmaya yönelik bir dizi acil önlem aldı. Bazı ofisler kapatıldı, uzaktan çalışma sistemine geçildi, üniversitelerde ders saatleri yeniden düzenlendi. Kültürel etkinlikler, Havana Uluslararası Kitap Fuarı da dahil olmak üzere, ikinci bir duyuruya kadar ertelendi. Dövizle satış yapan benzin istasyonları açık kalırken, satışlar kişi ve araç başına 20 litreyle sınırlandırıldı.

Ablukanın en çarpıcı etkilerinden biri ülke ekonomisinin can damarlarından biri olan turizm sektöründe yaşanıyor. Bazı oteller kapatılırken, mevcut tesislerin daha “verimli” kullanılması için turistler başka otellere yönlendiriliyor. Küba Başbakan Yardımcısı Oscar Perez-Olivia, alınan önlemlerin devam eden turizm sezonundan azami fayda sağlamak amacıyla planlandığını söyledi. Yakıt yokluğu havacılığı da vurdu. Küba hükümeti, adada faaliyet gösteren uluslararası havayollarını Jet A-1 tipi havacılık yakıtının tamamen tükendiği konusunda bilgilendirdi. Bu durum, haftada yaklaşık 398 uçuşu etkilerken, WestJet, American Airlines ve Copa Airlines en fazla etkilenen şirketler arasında yer aldı. Uçaklar, dönüş seferlerini tamamlayabilmek için Cancun, Punta Cana ve Nassau gibi bölgesel havalimanlarında teknik yakıt ikmali yapmak zorunda kalıyor. Havana yönetimi, krizin temel nedeninin ABD’nin “boğma politikaları” olduğunu vurguluyor.