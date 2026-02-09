TBMM Dışişleri Komisyonu'ndan ABD’ye kritik ziyaret: İlişkileri parlamento boyutuna taşımayı arzu ediyoruz

TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti Ankara Milletvekili Fuat Oktay başkanlığındaki Dışişleri Komisyonu heyeti 9-14 Şubat tarihleri arasında Vaşington'a resmi ziyarette bulunacak.

Ziyarette, ABD ile Türkiye arasında Devlet Başkanları ve Bakanlar nezdinde yoğun ve sıcak devam eden ikili ilişkilerin parlamento boyutuna da taşınması amaçlanıyor. Bu kapsamda Fuat Oktay ve beraberindeki heyetin ABD Senato Dış İlişkiler Komisyonu Başkanı ve Temsilciler Meclisi Dışişleri Komisyonu Başkanı başta olmak üzere birçok Senato ve Temsilciler Meclisi Üyesi ile görüşmeler yapması planlanıyor.

Ziyarette ayrıca Amerika’daki düşünce kuruluşu uzmanları (Think Tank Kuruluşları) ile panelde bir araya gelinmesi, Vaşington’da yaşayan Türk toplumunun (Vatandaşlar, İş insanları, STK temsilcileri vb.) yanı sıra üniversite öğrencileri ve akademisyenlerle buluşmaların gerçekleştirilmesi planlanıyor.

ABD’ye yapılacak bu kritik ziyarette; Türkiye’ye savunma sanayinde uygulanan yaptırımların kaldırılması, Türkiye’de yürütülen “Terörsüz Türkiye” ile ilgili süreç ve “Terörsüz Bölge” nezdinde özellikle Suriye başta olmak üzere, Irak ve İran'daki gelişmeler ile Gazze’deki son durum görüşmelerdeki ana başlıklar olacak.

TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti Ankara Milletvekili Fuat Oktay ziyaret öncesinde katıldığı bir televizyon programında ABD ziyaretine ilişkin;

“ABD ile Devlet Başkanları, Hükümet, Bakanlar nezdinde yoğun ve sıcak devam eden ikili ilişkilerimizi parlamento boyutuna da taşımayı arzu ediyoruz. ABD ile gerek ikili ilişkiler boyutunda gerekse bölgesel ilişkiler boyutunda. Dolayısıyla bizim de arzumuz bunu parlamento boyutuna da bu ilişkileri taşıyabilmek. Türkiye'nin gerek yine ikili gerekse bölgesel konularla ilgili ulaşılabilecek çözümlere katkı vermek. Bu anlamda zaten bizim diyaloglarımız devam ediyor. Çalışmalarımız devam ediyor. Bununla ilgili de önümüzdeki haftalarda TBMM Dışişleri Komisyonu olarak bir ABD ziyaretimiz olacak. Senato ve Temsilciler Meclisi Dışişleri Komisyonu Başkanları başta olmak üzere çok sayıda Senatör ve Temsilciler Meclisi Üyesi ile de görüşmeler gerçekleştireceğiz.

Ziyaretimizdeki ana başlıklar dediğimizde zaten sürekli masada olan savunma sanayi boyutundaki yaptırımlar konusu var. CAATSA başta olmak üzere F-35 programı da dahil buna. Bu yaptırımların kaldırılması önemli. Ama burada özellikle bizim Terörsüz Bölge ve Terörsüz Türkiye nezdinde özellikle Suriye boyutundaki gelişmeler, Irak ve İran'daki gelişmeler mutlak şekilde gündemimizde olacak. Zaten orada çok yakın ilişkiler devam ediyor. Dediğim gibi bunu parlamento boyutuna taşımak istiyoruz. Aynı zamanda Gazze konusu var tabi ki. O bizim hiç bitmeyen bir ilgi alanımız. En sıcak gündem maddemiz, buna Grönland ve diğer bölgeler de dahil.” şeklinde açıklamada bulunmuştu.



